شروط الحصول على سيارة معاقين بالسعودية وكيفية التقديم

من خلال موقعنا يمكنك معرفة كافة التفاصيل حول برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة الحركية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن شروط الحصول على سيارة معاقين في السعودية 1443. حتى يتمكن الأشخاص المعوقين من ممارسة المياه الطبيعية، بدون الشعور بأي عقبات أو موانع. وذلك من أجل مساعدة المواطنين المعاقين من التنقل من مكان لآخر بكل سهولة بدون الحاجة إلى مساعدة أحد أو استخدام وسائل النقل العادية. حيث قامت الحكومة السعودية بتوفير سيارة خاصة بالمعاقين وتم تجهيزها أن ومعدات خاصة لتناسب الإعاقات الخاصة المختلفة.

برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة الحركية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق برنامج يهدف إلى منح سيارات لذوي الاحتياجات الحركية من المواطنين السعوديين. ويتم منح هذه السيارة إلى المواطنين التي تتوافر بهم الشروط المطلوبة، ويكون بديلاً عن التأمين على السيارة مبلغ 150 ألف ريال. حيث تم وضع هذا البرنامج من ضمن العديد من البرامج المقدمة من الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين، وخاصة أصحاب الإعاقات، من أجل توفير عيشة كريمة لهم.

شروط الحصول على سيارة معاقين في السعودية

قامت الوزارة بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، حتى يتم الحصول على سيارة معاقين بالسعودية. وتتلخص الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون لدية إعاقة حركية في الأطراف، مثل شلل رباعي أو ضمور في أحد الأطراف.

لا يزيد دخل المواطن المتقدم عن 8000 ريال.

أن لا يكون مقيم بأخذ أدوار الرعاية أو أحد المرافق الصحية أو دور تأهيل على نفقة الدولة.

لا يقل عمر المتقدم عن 6 سنوات.

يتم إعطاء الأولوية إلى الفئات الأكثر استحقاقا من المواطنين.

مميزات سيارات ذوي الإعاقة

قدمت الحكومة السعودية العديد من مميزات سيارات ذوي الإعاقة، حتى يتمكنوا من ممارسة الحياة بشكل كامل وطبيعي والانتقال إلى العمل أو الدراسة وغيرهم. وفيما يلي أهم مميزات هذه السيارات: