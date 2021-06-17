نظمت أكاديمية إشراقة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021م برنامج محطات لتطوير الذات والذي يشمل على باقة من الدورات للمستفيدين من صندوق الأميرة نوف بالإضافة للطلاب والطالبات وحديثين التخرج والباحثين عن العمل وجميع من أراد الاستفادة والتعلم، مبتدئه بدورة إدارة الوقت وترتيب الأولويات والذي قدمها المستشار التربوي والأسري (عماد الصقعوب)، فقد طرح العديد من الأساليب والتكنيكيات التي تساعد الشخص على معرفة كيفية إدارة الوقت بالشكل الصحيح والسليم، كما سوف تطرح باقي الدورات في الأيام القادمة ولم تكتفي أكاديمية إشراقه بقسم التدريب الذي يشمل التدريب فيه حضوري و أون لاين ويعرف باسم هضاب وإشراقه وانما هناك قسم أخر يعرف بمركز تكامل للإرشاد النفسي والأسري يقدم فيه استشارات على أيدي مجموعه من الاستشاريين المختصين، سوف يقدم برنامج امسيات تكامل2 سيشمل اثنى عشر أمسيه متنوعه في المجال الاسري والنفسي والمنهي.

ولكل نجاح هناك شركاء ومن ضمنهم (جستر الخبر، جامعة الإمام) النجاحات دائما تتطلب الكثير من الجهد المبذول ولا تكتفي أكاديمية إشراقه بالعطاء وانما الاستمرار بتقديم كل ما هو جديد ويساعد على تطوير الفرد فالحرص عليه يرد بالمنفعة على المجتمع

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