تعليم مكة تفوز بجائزة إدارة التعليم الأكثر تفاعلاً لمسابقة ” مدرستي تبرمج”

دوت الخليج – مكة

كرم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لفوزها بجائزة إدارة التعليم الأكثر تفاعلاً لمسابقة “مدرستي تبرمج” ، وقد استلم الجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي بحضور عدد من مسؤولي وزارة التعليم ومدراء التعليم ؛ والفائزون في فئة المدارس الأكثر تفعيلاً مدرسة 135 الابتدائية بـمكتب غرب مكة

وفي فئة المعلمين الأكثر تفعيلاً المعلمة ريم حامد الثبيتي من مدرسة الفضل الأهلية الإبتدائية بـمكتب غرب مكّة .

وعبر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي عن شكره وتقديره لرعاية معالي وزير التعليم حفل جائزة ” مدرستي تبرمج ” ودعمه الدائم والمستمر للميدان بما يُسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة ومنافسة ومهيأة لتُنمي المهارات الرقمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحوّل إلى مجتمع المعرفة وتنمية مهارات القرن الـحادي والعشرين ، خاصة في ظل ما تتمتّع به بلادنا من بنية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحوّل الرقمي.

وأشار الدكتور الزائدي إلى أن وزارة التعليم تسعى من خلال مسابقة (مدرستي تُبرمج) إلى تعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية، وتوظيفها في تحسين أداء الطلبة والطالبات، وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم بأسلوب أكثر تشويقاً وارتباطاً بالحياة اليومية، وتأهيلهم للمسابقات العالمية في اللغات البرمجية والإبداع والابتكار التقني، بالإضافة إلى رفع مؤشرات المملكة في إنتاج المحتوى الرقمي، والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة؛ لتحقيق التنمية الوطنيّة المستدامة.

وبارك الدكتور الزائدي للفائزين من تعليم مكة فوزهم بجوائز هذه المسابقة متمنياً لهم دوام التوفيق ، عاداً ذلك بالداعم المعنوي القوي لمواصلة التميز والإبداع وتشجيعاً للابتكار وإنتاج البرمجيات التي تخدم الميدان وتثريه ، مؤكداً على أهمية هذه المسابقة في تحفيز القدرات التعليمية والتقنية واستثمارها، وتشجيع الطلاب والطالبات على تعلُّم الأساسيات المتعلقة بالتقنية، بجانب تنمية مهاراتهم في التفكير الناقد والتحليل المنطقي والفهم وحل المشكلات والإبداع والابتكار، وتعزيز التفكير الخوارزمي، وتنمية قدرة الطلاب والطالبات على الربط بين مفاهيم علوم الحاسب الآلي والعالم الحقيقي .

هذا وقد شهدت مسابقة “مدرستي تُبرمج” مشاركة (4,766,205) متسابقين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم؛ وأفراد المجتمع منذ انطلاقتها في بداية شهر شعبان الماضي وحتى نهاية المرحلة الأولى في 17 رمضان ، وقد أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتحسين أداء الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم وتأهليهم للمسابقات العالمية.