بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام

دوت الخليج – واس : أعلنت الكلية التقنية بالخرج ، عن بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي دبلوم الإدارة المكتبية والسكرتارية في كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

وأوضحت الكلية أن البرنامج التكميلي يشتمل على مقرر إدارة الجودة الشاملة ومقرر إدارة الموارد البشرية بعدد 10 ساعات معتمدة ، لافتة إلى أن اجتياز البرنامج يمكن الطلاب من الالتحاق ببرنامج البكالوريس بالكلية تخصص إدارة عامة حسب شروط القبول المعتمدة.

ويعقد البرنامج التكميلي خلال الفترة المسائية بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.

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