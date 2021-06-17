تقنية جدة تطلق ملتقى “مستقبلي تقني” للتعريف بتخصصاتها

دوت الخليج – جدة : تطلق تقنية جدة ملتقى “مستقبلي تقني” خلال المدة من 11 حتى 16 ذي القعدة الجاري، ويتزامن مع مواعيد التسجيل والقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني.

وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس جميل عسلي أن الملتقى هو أحد أنشطة الكلية التي تبادر من خلالها إلى التواصل المستمر مع المجتمع والتعريف بالبرامج وآليات التسجيل بها والتخصصات التي نجحت بدعم توطين المجالات التقنية والمهنية وتلبية تطلعات أصحاب الأعمال وسدّ الاحتياج من الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في الوظائف النوعية التي تنمو سنويًا في قطاعات الأعمال الحيوية.

وأضاف أن الملتقى -الذي يتم تنظيمه على فترتين بالياسمين مول وعزيز مول بجدة لمدة ثلاثة أيام وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية- يعدّ فرصة لخريجي الثانوية العامة ومتدربي المعاهد الصناعية الثانوية لاستكشاف فرص التدريب والتعرف على برامج الدبلوم وتعريف خريجي الدبلومات وبرامج الشراكات الإستراتيجية ببرامج البكالوريوس التي تطرحها الكلية وتلبي احتياج الوطن من الكوادر المهنية المؤهلة تأهيلاً تقنيًا عاليًا في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل السعودي.

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