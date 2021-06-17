محافظ أملج يدشن مهرجان “مانجو أملج 2021”

دوت الخليج – أملج : دشن محافظ أملج نايف المريخي أمس , مهرجان “مانجو أملج 2021” تحت شعار “مانجو أملج تستحق التجربة” ، بحضور كبير الإداريين بشركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد درويش.

واطلع المحافظ على أقسام المهرجان على أصناف المانجو التي تنتجها مزارع المحافظة التي يتجاوز عدد أشجارها 24 ألف شجرة تنتج 10 آلاف طن سنويًا من أجود أصناف المانجو على مستوى المملكة، كما شاهد الحضور عرضا مرئيا عن أهداف المعرض وتعريف بالإنتاج الزراعي للمانجو بأملج والإمكانات الزراعية المتوفرة بها.

من جهته أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأملج مساعد الحبيشي أن المهرجان الذي ترعاه شركة البحر الأحمر يهدف إلى تسويق منتجات مزراع المانجو بالمحافظة من خلال المتجر الإلكتروني المخصص للمهرجان، وذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المهرجان يعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

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