تمويل سريع بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بأقساط ميسرة 60 شهر لدى شركة التيسير

تمويل سريع بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري من أحد المزايا التمويلية التي تقدمها شركة التيسير للتمويل بالمملكة حيث أصبح عدد العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل من الشركة في تزايد مستمر بسبب ما يقدمه من مزايا كثيرة ومتعددة لكافة المواطنين السعوديين حيث يمنح التمويل أيضاً بأقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر تقريباً وهي أطول فترة سداد في السعودية الآن ويمكن الحصول على قرض شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية عبر الأون لاين بدون الذهاب إلى مقر الشركة من خلال رابط التقديم على أسرع تمويل شخصي لا يحتاج إلى موافقة الكفيل السعودي أو تحويل الراتب الشهري عن طريق شركة التيسير للتمويل التابع إلى ساما السعودي داخل أراضي المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً.

أهم الشروط اللازمة عند طلب التمويل لدى شركة التيسير بالمملكة

يتم الموافقة على طلب التمويل عبر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية بعد توفير كل الضوابط والشروط المطلوبة بالشركة ومن أهمها أن يكون العملاء المتقدمين من المواطنين السعوديين ويمتلكون دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي وإليكم كافة الشروط كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج التمويل من شركة التيسير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على الطلب في السعودية.

تطلب شركة التيسير للتمويل بالمملكة فترة خدمة داخل العمل لا تقل عن ستة أشهر سواء كان يعمل العميل المتقدم في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالسعودية.

شركة التيسير للتمويل في السعودية تطلب أن يبدأ عمر العميل المتقدم من واحد وعشرون عاماً فأكثر من ذلك عند طلب التقديم على قرض الشركة.

يجب كذلك أن يكون المتقدم عبر شركة التيسير للتمويل يحمل الهوية الوطنية السعودية وحاصل على الجنسية السعودية.

كافة المزايا التمويلية التي يحصل عليها العميل لدى شركة التيسير للتمويل