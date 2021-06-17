معين ديوان المظالم 1442: رابط التسجيل في نظام معين ديوان المظالم

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عمر شويل - جدة معين ديوان المظالم تسجيل الدخول ورابط التسجيل في نظام معين ديوان المظالم، واستعلام عن قضية في ديوان المظالم إلكترونيًا نقدمها لكم من خلال هذا التقرير، حيث قامت ديوان المظالم التابعة لمحكمة الاستئناف الإدارية بالسعودية بإطلاق خدمة مواعيدي، وهذه الخدمة هي ضمن الخدمات المتميزة ضمن برنامج معين ديوان المظالم، يعمل خدمة مواعيدي على التعريف بمواعيد الدعاوى وأماكنها عبر التسجيل في معين، كما تقدم موقع معين خدمة تسجيل الدعاوى الإدارية من خلال تسجيل الدخول على موقع معين البوابة الإلكترونية، حيث يعمل ذلك على تسهيل الإجراءات على المتقاضين، حيث صرح الأستاذ”سليمان الشدي” أن خدمات التسجيل الإلكتروني للدعاوي القضائية عبر التسجيل في نظام معين ديوان المظالم هي ضمن الخدمات الإلكترونية للقضاء التي جاءت في قرار رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس ديوان المظالم السيد الدكتور “خالد اليوسف”، كما تقدم معين ديوان المظالم خدمة إثبات حضور الجلسة إلكترونيًا، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى طريقة التسجيل في بوابة معين الإلكترونية ورابط دخول معين ديوان المظالم وكيفية الاستعلام عن قضية في نظام معين المظالم.

التسجيل في معين ديوان المظالم

كشف الدكتور خالد اليوسف على إمكانية تقديم الدعاوى إلكترونيًا من خلال التسجيل في نظام معين ديوان المظالم، حيث يتم تقديم الدعاوى من خلال دخول نظام معين ديوان المظالم الخدمات القضائية حسب جدول زمني محدد، حيث يمكن للمتقاضين تقديم دعاويهم طبقًا لإجراءات منظمة من خلال تسجيل الدخول على بوابة معين الإلكترونية، وفيما يلي عرض طريقة التسجيل في نظام معين المظالم:

تسجيل الدخول إلى بوابة ديوان المظالم “منصة معين الإلكترونية”. اضغط على قسم “منصة معين”. قم بالنقر على “الخدمات القضائية” من القامة الموجودة. قم بالضغط على “هل أنت مستخدم جديد”. قم باختيار البيانات المطلوبة على النحو التالي: نوع الهوية”هوية وطنية أو هوية مقيم”.

نوع المستخدم “محام أو فرد”.

رقم الهوية .

تاريخ الميلاد. إدخال رمز التحقق كما هو موجود بالصورة للتأكد من الاستخدام البشري. اضغط على أيقونة “تسجيل”.

ماهو ديوان المظالم معين

يعتبر ديوان المظالم في السعودية هي الجهة المختصة في الفصل في القضايا لتحقيق العدالة المطلوبة في المجتمع، حيث يقوم نظام المظالم في المملكة على مراقبة كافة الدعاوي والأعمال الإدارية، ويضم ديوان المظالم 16 محكمة منتشرة في جميع أ جاء المملكة، كما تعتبر ديوان المظالم جهة مستقلة قضائيًا ومرتبطة مباشرةً بالكيان الملكي.

رابط معين الجديد

نظام عين ديوان المظالم هي المنصة الإلكترونية الخاصة بديوان المظالم في السعودية، حيث نصت سياسة مجلس القضاء الإداري بالمملكة على رفع القضايا والدعاوى إلكترونيًا من خلال رابط معين الجديد، حيث يتم من خلاله تقديم الدعاوى وتسجيل القضايا، كما يمكن للمواطنين من خلاله إجراء كافة الخدمات المتصلة بالديوان إلكترونيًا، ومن هذه الخدمات ما يلي:

تقديم دعوى.

الاستعلام عن مواعيد الجلسات.

خدمة قضاياي.

الاطلاع على الأحكام والتذكير والإشعارات.

تعديل بيانات التبليغ عن الدعاوي.

حجز موعد ديوان المظالم.

إيداع مذكرة الدفاع الأولى.

الاستعلام عن قضية.

الاستعلام عن حالة قضية.

إثبات الحضور في قضية.

الاستعلام عن صحة الوثائق.

طلبات الاستئناف.

ديوان المظالم معين تسجيل الدخول

يمكنكم تقديم الدعاوى إلكترونيًا في بوابة معين الإلكترونية من خلال الدخول على رابط ديوان المظالم البوابة الإلكترونية، ومن خلال تسجيل الدخول في موقع ديوان المظالم يمكنكم استكشاف جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها ديوان المظالم، ويتوفر من خلال موقع ديوان المظالم رابط تسجيل الدخول في معين ديوان المظالم، ويمكنكم بعد ذلك التسجيل في نظام معين ديوان المظالم، والتمتع بكافة الخدمات التي توفرها نظام معين من شرح لكيفية استخراج الخدمات الإلكترونية لبرنامج معين وتسجيل الدعاوى القضائية، كما يمكنكم الدخول على إثبات حضور الجلسة إلكترونيًا دون الذهاب إلى الدائرة القضائية من خلال بوابة نظام معين المظالم، مما يوفر الوقت والجهد على المتقاضين في التحقق من صحة المستندات والوثائق من خلال موقع نظام معين المظالم التابع لوزارة العدل.

ديوان المظالم الاستعلام عن قضية

يمكنكم الاستعلام عن قضية في ديوان المظالم برقم الهوية إلكترونيًا دون حاجة للذهاب إلى مقرات المحاكم، حيث تقدم الحكومة السعودية الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة توفيرًا للوقت والجهد، فيمكنكم بكل بساطة إجراء استعلام عن قضية في ديوان المظالم من خلال تتبع الخطوات التالية إلكترونيًا:

الدخول على رابط ديوان المظالم. تحديد دخول نظام معين. اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية. إدخال رقم الهوية. كتابة كلمة المرور. اضغط على كلمة “دخول”. يستقبل الشخص رسالة على الجوال تحتوي على رمز النتحقق. إدخال رمز التحقق المرسل في الخانة المخصصة لها على المنصة. اضغط على مربع “تحقق”. الضغط على خيار “تقديم دعوى” ثم اضغط على “بدء الخدمة”. قم بالموافقة على شروط الاستفادة من الخدمة للمتابعة. يطلب الموقع منك تحديد المحكمة الإدارية التي تقدم تقديم الدعوى عليها. قم بتحديد نوع الطلب والدعوى. اضغط على كلمة التالي. ثم ينبغي عليك تحديد بيانات المدعين. انقر على كلمة التالي. في هذه الخطوة يطلب الموقع إدخال بيانات المدعى عليه. يقوم المتقدم بإدخال موقع الدعوى ثم الضغط على كلمة التالي. قم بكتابة طلبات الدعوى ثم اضغط على التالي. قم بإدخال أسانيد الدعوى ثم الضغط على التالي ثم إدخال أي بيانات غضافية إن وجدت. قم باختيار مربع الإقرار للمتابعة. قم بإدخال الدعاوي المرتبطة بالقضية إن وجدت. قم بتحديد نوع الدعوى من التصنيفات الموجودة. اضغط على كلمة التالي. كتابة بيانات التواصل بشكل سليم. قم بإرفاق المستندات الخاصة بالدعوى PDF. بعد الانتهاء من دخال كافة البيانات ومراجعتها جيدًا اضغط على أيقونة “إنهاء”. يجب على الشخص أن يحتفظ برقم الطلب الإلكتروني الخاص بالقضية أو الدعوى.

تقديم دعوى ديوان المظالم

توفير خدمة تقديم الدعاوي إلكترونيا من خلال التسجيل في معين ديوان المظالم لها مردود جيد عند المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر خدمة التسجيل في في نظام معين ديوان المظالم عدة مميزات وتسهيلات على المتقاضين ومنها:

سرعة تنفيذ الإجراءات القضائية. كما توفر الوقت والجهد على المتقاضين في تقديم الدعاوى القضائية عبر التسجيل في نظام معين ديوان المظالم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم. ويمكنهم كذلك معرفة موعد الجلسات القضائية. كما توفر بوابة معين الإلكترونية فرصة تقديم الوثائق والمستندات اللازمة في القضايا عبر نظام معين تسجيل الدخول.

جديرًا بالذكر أن الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها موقع معين ديوان المظالم تعمل بشكل جيد تقليص أمد التقاضي لتحقيق أهداف ديوان المظالم والهيئة القضائية بالمملكة في توفر بيئة قضائية متطورة للمساهمة بشكل كبير في تحقيق القضاء العادل بالسعودية دائمًا؟، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض رابط معين الجديد وخطوات الاستعلام في ديوان المظالم برقم الهوية واستعراض الخدمات التي يقدمها منصة نظام معين الإلكتروني وطريقة التسجيل في نظام معين ديوان المظالم..