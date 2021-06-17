طريقة التسجيل في العنوان الوطني وخطوات التحقق

طريقة التسجيل في العنوان الوطني من الخدمات الأساسية التي يجب معرفتها ومعرفة طريقة التسجيل بها، حيث أن خدمة العنوان الوطني إحدى أفضل الخدمات المقدمة من البريد السعودي والتي تسهل على جميع الأفراد معرفة العناوين والوصول إليها بكل سهلة، كما يمكن بعد تسجيل العنوان الوطني طباعة العنوان الوطني وكذلك تعديل العنوان الوطني بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في العنوان الوطني.

طريقة التسجيل في العنوان الوطني

ينبغي على جميع الأفراد معرفة طريقة التسجيل في العنوان الوطني سواء مواطنين أو هيئات أو مؤسسات داخل المملكة، وتتميز هذه الخدمة بتوفير الوقت والمجهود للكثير من الأعمال التي تتطلب التنقل المستمر والذهاب إلى أكثر من وجهة في وقت محدد فهي تربط جميع البيانات بالعناوين ومن ثم يتم التوجه إلى العنوان مباشرة بكل سهولة.

خطوات التسجيل في العنوان الوطني

يتم التسجيل في العنوان الوطني بكل سهولة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني.

التوجه إلى خدمة سجل عنوانك اليوم.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة تسجيل الأفراد ومنها يتم النقر على كلمة تسجيل جديد.

يطلب بعد ذلك الموقع بعض المعلومات الشخصية للفرد منها الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني للفرد وكذلك رقم الهاتف المنزلي.

ومن ثم يتم كتابة نوع السكن وبعدها يتم الضغط على كلمة التالي.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم كتابة تفاصيل المقيمين بنفس المكان وكتابة البيانات الخاصة بهم من رقم الجوال ورقم الهوية والاسم.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة التالي ليتم تحديد الموقع يدويًا أو من خلال الخرائط.

يتم تفعيل مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

يقوم بعد ذلك الموقع بإرسال رمز تعريفي على الجوال المسجل ومن ثم يتم كتابته بالمكان المخصص له بالموقع لإتمام تسجيل العنوان الوطني.

طريقة التحقق من العنوان الوطني

بعد الانتهاء من إتمام تسجيل العنوان الوطني بنجاح يمكن للمستخدم التأكد من صحة العنوان الوطني من خلال الخطوات التالية: