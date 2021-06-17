سلفة| أسرع تمويل بدون تحويل راتب وأقل هامش ربح وأسهل الشروط

سلفة هي أول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، حيث مصرح لمنصة سلفة بتقديم التمويل الشخصي الفورى بتقنية مالية حديثة ، كما وفرت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية الفرصة للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي المنصة التقديم علي طلب المنتج من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لسلفة علي الانترنت ، أو من خلال تطبيق منصة سلفة علي الهاتف ، وذلك بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة ، وبعد التأكد من توافر جميع الشروط ورفع كافة الأوراق الداعمة لبيانات العميل تقوم سلفة بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة.

تمويل سلفة الفورى بدون تحويل الراتب

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبأقل هامش ربح ، كما تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، وذلك من خلال سرعة تقديم الموافقة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على تمويل سلفة الفورى.

تمويل شخصي متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. يتميز تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب شهرى. توفر منصة سلفة سيولة نقدية فورية لجميع العملاء. تقدم منصة سلفة التمويل الشخصي الطارئ بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي ، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المالية الطارئة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية. بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها المنصة للاستفادة من التمويل ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لبيانات العميل ، تقوم منصة سلفة بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة. يمكن تقسيط مبلغ السلفة من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

كيفية التقديم على تمويل سلفة الفورى