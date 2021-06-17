شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 2021 والأوراق المطلوبة

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية من أهم الإنجازات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي من خلالها تتيح للأشخاص العاملين بالقطاعات الخاصة في حالة اشتراك تلك القطاعات في أنظمة التأمين الاجتماعي الحصول على معاش تقاعدي، ويتم تحديد قيمة المعاش وفق فترة العمل والحالة الصحية للفرد وكذلك الحالة الاجتماعية، ويمكن من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية معرفة كم نسبة التقاعد المبكر في التأمينات بالإضافة على استخدام حاسبة التقاعد المبكر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية

تتلخص شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية تطبق على الأفراد في حالة عدم مقدرتهم على ممارسة أعمالهم بصورة طبيعية ويتم السماح بالمعاش المبكر وفق الشروط التالية:

أن يكون عمر الراغب في الحصول على المعاش المبكر أقل من 60 عامًا.

ألا تقل مدة اشتراك الشخص الراغب في الحصول على المعاش المبكر عن 25 عامًا أو 300 شهر.

يتعهد الشخص بترك العمل الخاضع للتأمينات الاجتماعية عقد الانتهاء من إجراءات المعاش المبكر.

مستندات صرف المعاش المبكر

هناك بعض المستندات التي يجب على الشخص الراغب في الحصول على المعاش المبكر تقديمها وهي:

نموذج من عمليات التعويضات.

صورة ضوئية من هوية الراغب في الحصول على المعاش المبكر الوطنية.

في حالة وجود معالين يجب تقديم صورة ضوئية من دفتر العائلة.

يتم إرفاق رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم للحصول على المعاش من خلاله.

في حالة رغبة المتقدم في توكيل شخص أخر لصرف المستحقات عليه أن يرفق صورة من التوكيل.

أن يقوم الراغب في المعاش المبكر بإرفاق تعهد بعدم العودة إلى العمل مرة أخري.

متى يستحق المشترك المعاش المبكر

بمجرد أن يقوم المواطن بتقديم كافة الأوراق المطلوبة من قبل التأمينات الاجتماعية وتنطبق عليه كافة الشروط التي قامت المؤسسة بوضعها فإنه يتم صرف المعاش المبكر له بدءً من الشهر التالي لتقديم الطلب مباشرة، ويتم الصرف شهريًا في حالة التزام المواطن بالتعليمات الخاصة والشروط التي أقرتها المؤسسة والتي من ضمنها عدم العمل في أي من الأنشطة الخاضعة للتأمينات الاجتماعية.