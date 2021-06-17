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عمر شويل - جدة وظائف السعودية وفقاً لرؤية 2030، من الموضوعات التي تشغل بال خريجي الثانوية العامة في السعودية، وطلبة الكليات العلمية والأدبية. حيث يسعى الكثير من الطلاب إلى الحصول على فرص عمل جيدة بعد التخرج، وهذا ما توفره لهم الحكومة السعودية.

وفي السطور القادمة نتعرف على أفضل الوظائف والتخصصات، التي توفرها الدولة وفقاً لخطة 2030 التطويرية.

وظائف السعودية وفقاً لرؤية 2030

هناك بعض الوظائف التي سوف تتيحها المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لخطة التطوير التي تشمل الدولة ومن بينها:

الوظائف المالية والإقتصاد، حيث تشمل هذه الوظائف قطاعات المال والتسويق والبورصة.

وظائف نظم المعلومات، وتكنولوجيا الأجهزة، حيث تعتبر هذه التخصصات من أكثر الوظائف المطلوبة في الخطة الجديدة.

تخصصات المبيعات والتسويق.

وظائف الهندسة الكهربائية والميكانيكة والكمبيوتر.

تخصصات أمن المعلومات وشبكات الكمبيوتر، على سبيل المثال شبكات الشركات والمنظمات، وشبكات المكاتب الداخلية.

وظائف البرمجة، حيث يتم الاعتماد عليها في عمل الشبكات الداخلية لكل المباني والخدمات.

أهم التخصصات التي تطرحها الحكومة السعودية 2030

الجدير بالذكر، ان خلال التطور الحادث في العالم، وتطور أساليب التكنولوجيا، وميكنة الخدمات. تزداد الحاجة إلى بعض التخصصات، كما تقل على الجانب الآخر، ومن بين التخصصات الهامة:

تخصص الإبحار والنقل البحري، وهندسة السفن.

تخصص الإمداد والتموين، والتجارة الخارجية والداخلية.

وظائف الاستمثار والاقتصاد الاسلامي.

وظائف التأمينات ضد المخاطر.

تخصصات القانونية والشريعة الاسلامية.

تخصصات الاحصاء والإقتصاد الوطني.

خطة تطوير الوظائف والعمل 2030

تهدف المملكة العربية السعودية إلى توفير فرص عمل جديدة للطلبة والطالبات، وبالتالي يتمكن الاجيال القادمة من بناء حياة كريمة مناسبة مع الاوضاع الحالية. كما أن الدولة تسعى إلى ذلك من خلال خطة لتطوير التعليم، وبالتالي الحصول على طالب ممتاز جدير بالتأهل لسوق العمل.

وعلى ذلك، تقوم الدولة بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة، التي توفر للطلاب التدريب الجيد، مثل تدريب ارامكو لخريجي الثانوية العامة. بالإضافة إلى توفير كافة أساليب التعلم عن بعد، وطرق التعلم الحديثة ومواكبة العصر من خلال المواد الدراسية.

على سبيل المثال، توفر المدارس السعودية تقنيات التعلم من خلال التابليت، بالإضافة إلى وجود الاختبارات الأونلاين، إلى جانب ذلك توفر الدولة الأدوات التي يستطيع الطلبة من خلالها التدريب على متطلبات السوق الحديثة.