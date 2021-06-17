نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول كلية الملك خالد للجامعين 1442 kkmar.gov.sa رابط أسماء المرشحين لكلية الملك خالد في المقال التالي
نتائج قبول كليمة الملك خالد العسكرية للجامعين، من أهم الموضوعات ذات البحث المكثف الآن داخل المملكة العربية من الشباب الجامعي، الذي سجل للالتحاق بالكلية في العام الدراسي القادم 1443 هجري، بعد أن أعلنت اليوم لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد عن نتائج قبول المبدئي لكلية الملك خالد، وقالت اللجنة أن على المتقدمين الدخول على رابط لجنة القبول والتسجيل بالكلية للاستعلام عن أسمائهم، ودعت المقبولين لإستكمال إجراءات القبول حتى يتم قبولهم نهائياً بالكلية، وفيما يلي رابط أسماء المقبولين بالكلية وألية الاستعلام عن النتائج.
رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية
للإستعلام عن الأسماء المقبولة مبدئياً، يجب الدخول على رابط لجنة القبول والتسجيل بالكلية واتباع الخطوات التالية.
- الدخول على الموقع الإلكتروني للجنة القبول بالكلية kkmar.gov.sa.
- تسجيل البيانات المطلوبة الاسم رقم الهوية رقم الطلب.
- الضغط على كلمة أستعلام عن النتيجة.
- في حال الترشح ستظهر رسالة مفادها ” تم قبولك مبدئياً بكلية الملك خالد”.
أجراءات أستكمال الترشح لكلية الملك خالد العسكرية
دعت الكلية الطلاب المقبولين إلي أستكمال إجراءات القبول المبدئية والحضور في المواعيد المحددة، وفي التوقيتات التي يتم تحديدها من قبل لجنة القبول والتسجيل للمقبولين، وإحضار المستندات للمراجعة والمطابقة ومن يثبت عدم صحة البيانات سوف يتم أستبعاده على الفور.
الوراق والمستندات المطلوبة لإستكمال القبول النهائي بالكلية
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع عدد 2 صورة منها وتكون الهوية سارية المفعول.
- صورة من شهادة المؤهل العلمي ويجب أن تكون معتمدة ومصدقة من وزارة التعليم السعودية.
- يجب أن يكون المقبول قد حمل توكيل توكلنا عند الحضور للمراجعة.
- أستمارة طلب الالتحاق بكلية الملك خالد.
- صورة سجل الأسرة دفتر العائلة لوالد الطالب.
- إفادة من درجة أختبار القدارات للطلبة الجامعين ” للتخصصات النظرية فقط”.
- إفادة عن درجة اختبار كفايات اللغة الانجليزية ” للتخصصات الصحية عدا الأطباء”.
- عدد 8 صور شخصية ملونة حديثة مقاس 4*6 مكشوفة الرأس مدون عليها من الخلف الاسم ورقم الطلب.
- صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.
- صورة من التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني الصادرتان من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتكون بطاقة التسجيل سارية المفعول.
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