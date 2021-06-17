شراء جوال من جرير بالتقسيط 2021 احصل على جوالك الآيفون وهواوي بدون دفعة أولي

شراء جوال من جرير بالتقسيط 2021 بسعر الكاش، إذا كنت تبحث عن هاتف جديد وليس لديك القدرة على دفع ثمن هذا الهاتف دفعة واحدة لا تجعل هذا الأمر يؤثر على قرارك فالان يمكنك شراء جوال بالتقسيط من جرير كما يمكن أيضا تقسيط أجهزة اللابتوب والأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية، إليك المزيد من التفاصيل في هذا المقال.

شروط شراء جوال من جرير بالتقسيط

إذا كنت ترغب في إقتناء هاتف جديد وقررت اللجوء إلى مكتبة جرير للحصول عليه بسعر الكاش يمكنك الإطلاع على الشروط في ما يلي:

يجب أن تكون قيمة المشتريات التي تحصل عليها من مكتبة جرير بالتقسيط لا تقل عن 1500 ريال سعودي.

تقسم قيمة الأقساط على 12 قسط.

يجب أن تكون من حاملي بطاقات الإئتمان الخاصة سامبا جرير.

حيث يمكنك تقسيط أحدث أنواع الجوالات، تتوافر لك عن المكتبة تقسيط جوالات سامسونج وكذلك آيفون وغيرها من الماركات المنتشرة في الأسواق بسعر الكاش.

وسائل الدفع المتوفرة لدى جرير

إذا قمت بشراء جوال بالتقسيط من جرير إليك وسائل الدفع التي يمكنك السداد من خلالها: