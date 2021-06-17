نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء جوال من جرير بالتقسيط 2021 احصل على جوالك الآيفون وهواوي بدون دفعة أولي في المقال التالي
شراء جوال من جرير بالتقسيط 2021 بسعر الكاش، إذا كنت تبحث عن هاتف جديد وليس لديك القدرة على دفع ثمن هذا الهاتف دفعة واحدة لا تجعل هذا الأمر يؤثر على قرارك فالان يمكنك شراء جوال بالتقسيط من جرير كما يمكن أيضا تقسيط أجهزة اللابتوب والأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية، إليك المزيد من التفاصيل في هذا المقال.
شروط شراء جوال من جرير بالتقسيط
إذا كنت ترغب في إقتناء هاتف جديد وقررت اللجوء إلى مكتبة جرير للحصول عليه بسعر الكاش يمكنك الإطلاع على الشروط في ما يلي:
- يجب أن تكون قيمة المشتريات التي تحصل عليها من مكتبة جرير بالتقسيط لا تقل عن 1500 ريال سعودي.
- تقسم قيمة الأقساط على 12 قسط.
- يجب أن تكون من حاملي بطاقات الإئتمان الخاصة سامبا جرير.
حيث يمكنك تقسيط أحدث أنواع الجوالات، تتوافر لك عن المكتبة تقسيط جوالات سامسونج وكذلك آيفون وغيرها من الماركات المنتشرة في الأسواق بسعر الكاش.
وسائل الدفع المتوفرة لدى جرير
إذا قمت بشراء جوال بالتقسيط من جرير إليك وسائل الدفع التي يمكنك السداد من خلالها:
- الدفع المباشر عن طريق التوجه إلى أحد معارض مكتبة جرير ويتم ذلك في حالة الشراء من الموقع الإلكتروني لجرير ويتم الدفع في أحد معارض المكتبة خلال فترة زمنية تتحدد من خلال الإدارة.
- الدفع عن طريق أمريكان اكسبريس.
- استخدام البطاقة الإئتمانية كبطاقات ماستر كارد أو الفيزا.
- الدفع عن طريق حساب السداد وهو يشبه حسابات البنوك.
- الدفع عن طريق بطاقة سامبا جرير ولإستخراج هذه البطاقة يجب عليك تقديم طلب به بياناتك الشخصية والمهنية على موقع مكتبة جرير الإلكتروني على شبكة الإنترنت والتي تتميز باستخدامها كباقي بطاقات الفيزا كارد العالمية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراء جوال من جرير بالتقسيط 2021 احصل على جوالك الآيفون وهواوي بدون دفعة أولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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