نتائج التحصيلي عبر توكلنا 1442 وخطوات الاستعلام عن النتيجة

نتائج التحصيلي عبر توكلنا هو خبر ينتظره جميع الطلبة وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية و ذلك عن طريق تطبيق توكلنا أو من خلال مركز قياس بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، و قد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية إلي الإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي مساء اليوم الخميس الموافق 17 من يونيو للعام الحالي 2021 ميلادية عن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولي 1442 هجرية،من خلال موقع المركز الوطني للقياس ” قياس برقم الهوية الوطنية، كمتا سيتم الإعلان عن النتيجة من خلال تطبيق توكلنا، ومن المعروف أن تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بالرد والاستفسار علي أسئلة المواطنين والمقيمين في المملكة كما يمكن لجميع المتقدمين في الاختبار التحصيلي من معرفة نتائج الاختبار التحصيلي الذي تم إجراؤه.

نتائج التحصيلي عبر توكلنا خطوة بخطوة للاستعلام عن النتيجة

يمكن لجميع الطلبة و أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج التحصيلي بطريقة سهلة عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

الدخول إلي متجر جوجل بلاي و تحميل تطبيق توكلنا للأندرويد .

أو يمكن الدخول إلي آب ستور للايفون .

التسجيل في تطبيق توكلنا إذا كنت مستخدم جديد .

عليك بكتابة رقم الهوية و الميلاد و الإقامة والبيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح .

بعد كتابة البيانات سيتم إرسال رسالة إلي الجوال الخاص بك تحتوى علي رمز التحقق وعليك كتابتها .

يمكنك كتابة كلمة المرور التي تناسبك وتحديد العنوان.

بعدها سيتم ظهور نافذة بها نوع الاختبار و النتيجة علي الفور .

نتائج التحصيلي عبر توكلنا

من خلال المقال يمكنك التعرف علي مركز قياس الوطني وامتلاك أجهزة لوحية، وقد كشفت الهيئة أن نسبة المتميزين في الاختبار التحصيلي لهذا العام بلغت 6.4% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات، مؤكدة عن تكريم المتميزين في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي بجائزة التميز، والتي ستقام في مؤتمر الهيئة الدولي، وهـي جـائزة ستمنح للطلاب والطالبات المتميزين والحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيل الدراسي.كما قد أشار تطبيق توكلنا سابقاً إلي أن نتائج الاختبار التحصيلي عبر تطبيق توكلنا يمكن لجميع الطلبة والطالبات أو أولياء الأمور أن يستعلموا عنها من خلال التطبيق ثم الانتقال إلي الشاشة الرئيسية فور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم وسوف يتم تنبيه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار و النتيجة.

ألية الاختبار التحصيلي عبر قياس

من المعروف أن اختبارات التحصيلي الهدف منها هو معرفة مدي استيعاب الطالب لما تم دراسته في خلال الثلاث سنوات في الثانوية العامة وتكون الاختبارات في التخصصات النصرية والعلمية،علي أن يتم توزيع الأسئلة بواقع 50% لمقررات الصف الثالث الثانوي وبنسبة 30 % في الصف الثاني الثانوي، و20% في الصف الأول الثانوي، وتكون مدة الاختبار ساعتين ويكون الاختبار مقسم الي 5 أقسام يستغرق كل قسم مدة تصل إلي 25 دقيقة.