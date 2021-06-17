الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم الهوية

تمثل خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة استعلام عن صَلاحِيَة تأشيرة خروج وعودة برقم الهُوِيَّة من اكثر الخِدْمَات التي يبحث عنها كثير من أهالي المملكة العربية السُّعُودية، خاصة أولئك الذين يعودون إلى أرض الوطن في الإجازات التي يحصلون عليها ويرغبون في العودة إلى المملكة مرة أخرى، لذا يحرصون على الاستعلام عن صَلاحِيَة تأشيرة مغادرة وعودة والاستعلام بخصوص موافقة وزارة الداخلية لإصدار التأشيرة للمقيم لذلك إليكم كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة فقط.

وهي تأشيرة صادرة عن المديرية العامة للجوازات السُّعُودية لجميع المقيمين في المملكة الراغبين في مغادرة المملكة لزيارة أقاربهم، ثم العودة إلى المملكة مرة أخرى، عدّ هذه التأشيرة مهمة جدًا للعمال من أجل المغادرة والعودة والمحافظة على إقامتهم بكل سهولة، دون التعرض لعقوبة أو مخالفة، مما يعود جميع المقيمين في المملكة، ودائماً ما تقدم المملكة خِدْمَات المعلومات الإلكترونية للمقيمين في المملكة للتسهيل عليهم.



لا يجوز لأي شخص غير مفوّض رسمياً التعقيب أو المواصلة لطلب لا يخصه شخصيّاً، وإذا كان الطلب مقدّماً من رب الأسرة حضوره وتوقيعه على أستماره الطلب لإنهاء إجراءات أفراد عائلته مادام أنهم مقيمون أصلاً بوصفهم تابعين له.

لا يجوز لمكتب الخِدْمَات الخَتْم والتوقيع على أستمارة الخروج والعودة، بدلاً من ذو العمل أو من يفوّضه صاحب العمل بذلك رسمياً، وإنّما يضع مكتب الخِدْمَات ختمه بعد استكمال التّواقيع والأختام المطلوبة من صاحب العمل.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج

لدى حصول أي وافد قاطن في المملكة على تأشيرة مغادرة وعودة؛ فيجوز له المكث لمدّة شهرين من تاريخ صدورها، وإذا لم يطلع خلال تلك المدّة فيجب فوقه إعادة نظر هيئة الجوازات المختصة لإلغائها قبل انتهاء مدتها، وإذا رغب في تأشيرة خروج جديدة تعطى له بإجراءاتها المعتادة ورسمها المقرر نظاماً، إذا عطاء الوافد الساكن تأشيرة رحيل وعودة، فإذن تبين أن مدتها قد انتهت قبل المراجعة؛ ففي تلك الوضع تلغى التأشيرة ويغرم، وإذا رغب في إصدار تأشيرة جديدة تعطى له بإجراءاتها المعتادة وروسمها المقررة نظاماً.

تأشيرة خروج وعودة مقيم

في حال رغبة رب العائلة المقيم في المملكة السفر إلى الخارج بـ تأشيرة خروج وعودة وكان أبناؤه مضافين في جواز سفره؛ فلا بد من حصولهم على جوازات سفر مستقلة من سِفَارة بلادهم، يتم إصدار تأشيرة المغادرة والعودة من خلال إدارة الجوازات في المملكة العربية السُّعُودية، وهذه التأشيرة لها مدّة محددة تتراوح من ثلاثين يومًا إلى مئة وعشرين يومًا، ويجب أن يعرف المقيم جيدًا مدة التأشيرة والاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به، كي يتمكن من العودة إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في الوقت الذي يناسبه قبل انتهاء صَلاحِيَة التأشيرة.