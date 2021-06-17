أسعار الأضاحي في السعودية 1442 وكيفية الحجز إلكترونياً

بقي نحو شهر وثلاثة أيام على حلول عيد الأضحى المبارك 1442هـ، فيما يبحث كثير من المسلمين عن أسعار الأضاحي في السعودية استعدادًا لهذه المناسبة الدينية التي يتقرب فيها الكثير إلى الله، عز وجل، بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء، ومشاركة للحجاج في الشعائر التي يؤدونها، فيما يمكن حجز موعد للذبح إلكترونيًّا عبر موقع أضحية على الإنترنت، لضمان عدم وجود أي زحام أو تكدس في المسالخ المختلفة بالمملكة العربية السعودية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيما أن عملية الذبح تستمر نحو 4 أيام.

أسعار الأضاحي في السعودية 1442

ونشير من خلال السطور التالية، إلى أسعار الأضاحي في السعودية 1442هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التعرف إلى هذه الأسعار، قبل عملية الشراء، خصوصًا مع قرب العيد الذي يحل في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة المقبل، وذلك على النحو التالي:

اسعار النعيمي 14900 ريالًا سعوديًّا.

أسعار السواكني: 1150 ريالًا سعوديًّا.

أسعار الروماني: 1080 ريالًا سعوديًّا.

أسعار البربري: 855 ريالًا سعوديًّا.

خطوات حجز موعد لذبح الأضحية في السعودية أونلاين

وفي إطار التيسير على المواطنين، وحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفرت المملكة موقع إلكتروني لحجز ذبح الأضاحي، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع أضحية الإلكتروني. النقر على أيقونة حجز موعد جديد. تحديد عدد الأضاحي التي يريد المواطن أو الوافد ذبحها. اختيار التاريخ المناسب من قائمة التواريخ المتوفرة. اختيار الموعد المناسب. واختيار المسلخ المناسب. إدخال المعلومات الخاصة بالمستفيد.

موعد عيد الأضحى 1442

وينتظر ملايين المسلمين في المملكة العربية السعودية، موعد عيد الأضحى للعام 1442هـ، إذ بدأ العد التنازلي لحلوله، وذلك على النحو التالي: