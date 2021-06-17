“كلية إتقان العالمية” تفتح باب القبول للفصل التدريبي المقبل

دوت الخليج : هناي بنت عبدالله – الجعيمة

فتحت الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان) باب القبول للإلتحاق بالفصل الأول من العام التدريبي 2021/2022م لخريجي الثانوية العامة، وذلك من خلال الموقع الألكتروني www.ic.edu.sa

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله أن التسجيل في الكلية متاح حتى يوم الخميس الموافق 26 اغسطس 2021م.

وأوضح بأن شروط القبول الواجب توفرها في المتقدمين تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علمي او صناعي أو ما يعادلها، وألّا يكون مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية مدة تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى حصوله على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألّا يكون مفصول من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

وأضاف المهندس آل عبد الله أن الكلية هي إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويشرف على تشغيلها شركة كليات التميّز. وتضم الكلية العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي، وتلبي كافة رغبات الطلاب الخريجين، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وبين الرئيس التنفيذي لكليات التميّز بأن الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان) الواقعة بمحافظة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تعد إحدى الكليات الرائدة في مجال التدريب على التفتيش والفحص المهني، وهي ثمرة تعاون إستراتيجي قائم على اتفاقيات موقعة بين كلاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و شركة أرامكو السعودية ، وذلك للقيام بدور بارز في تنمية قطاع التدريب من خلال تطبيق برامج تتوافق مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة لتزويد قطاعات العمل الوطنية بكوادر مؤهلة على أعلى المستويات ومدعومة بالمعرفة الأكاديمية والمهارات العملية في كافة مجالات التخصص ومن أبرزها تقنية التفتيش بكافة تخصصاتها الدقيقة: مراقب مدني، ومراقب كهربائي، ومراقب ميكاني، ومراقب الاختبارات غير الاتلافية، ومراقب اللحام، مؤكداً أن الكلية وقعت العديد من عقود شراكة مع عدة جهات خاصة لتوظيف خريجيها والتي تأتي ضمن مخرجات الكلية في الوظائف المتخصصة مع هذه الجهات.

وأكد آل عبد الله أن الكليات التقنية العالمية بالمملكة تحظى بدعم ورعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميّز معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.