نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة كيا 2021 بدون دفعة أولى ودفع القسط الأول بعد 4 أشهر وصفر رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوافر الكثير من البنوك والشركات داخل المملكة السعودية، والتي تقوم بتقديم عدة تمويلات شخصية وعقارية وتأجير تمويلي للسيارات، كل هذه التمويلات تختلف باختلاف المميزات والشروط التي قد يعلن عنها البنك، وقد توفر لك بعض من الشركات التمويلية تمويل تأجيري للسيارات بدون كفيل وبدون دفعة أولى، مع عدم دفع أول قسطين أو تأخير دفع القسط الأول لمدة 4 أشهر من قبل الشركة، وهذه العروض التمويلية متاحة للسعوديين والغير سعوديين، وقد يوفر لك بنك الراجحي تمويل تأجيري للسيارات للمقيمين والمواطنين بأقل قسط شهري وأقل راتب مع تقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية للأفراد من الموظفين والمتقاعدين.

تمويل تأجيري لسيارات كيا

تقدم لك شركة الجبر المعروفة والموثقة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي تمويل تأجيري للسيارات الجديدة والمستعملة لعام 2021 والتي تتوافر بعدة مميزات هامة وتقديم عروض مجانية للمواطنين، والتمويل بدون دفعة أولى أو بدفعة أولى وفق بعض المستندات والأوراق المطلوبة تقديمها حتى تحصل على تمويلك الخاص، وسيارة أحلامك في أقل وقت وبأسرع إجراءات، تمويل سيارة هيونداي وأول قسطين مجانا على الشركة كما أن التمويل بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية ومن غير كفيل، كل هذه المميزات مقدمة من خلال شركة عبد اللطيف جميل لتأجير السيارات الجديدة، كما يمكنك أن تحصل على تمويل سيارة هيونداي بقسط 900 ريال شهريا لسيارات 2021 بدون دفعة أولى وصفر رسوم إدارية، كل هذا من خلال بنك الراجحي لعروض السيارات وتقديم الخدمات المجانية طوال فترة التمويل.

مميزات عروض سيارات الجبر

التمويل بدون دفعة أولى وصفر رسوم إدارية، كما أن من أهم مميزات عروض الجبر للسيارات أنه من الممكن تأجيل القسط الأول مدة أربعة أشهر من تاريخ استلام سيارتك الخاصة، احصل على تمويل سيارة بدون كفيل للمواطنين والمقيمين، والعرض الأخر هو تأجيل أول 3 أقساط، وأقل قسط شهري مع احتساب مبلغ السيارة ودفعة التملك التي قد تصل إلى 35 في المائة من قيمة المبلغ التمويلي، كل هذا متوفر لجميع أنواع سيارات كيا 2021، ومن خلال نموذج طلب سيارة كيا من شركة الجبر ستحصل على سياراتك بموافقة فورية، ولكن يجب ملئ كافة البيانات المطلوبة، من المعلومات الشخصية، العنوان الوطني، معلومات الوظيفة، تفاصيل السيارة، كل هذا يتم كتابته في نموذج الطلب.

المستندات والأوراق المطلوبة

بعد اختيار سياراتك الخاصة من أنواع سيارات كيا سونيت، كرنفال، سورنيتو، وهي من خلال شركة الجبر لتمويل تأجير للسيارات، قم بإحضار المستندات والأوراق المطلوبة، كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر، سيارة مستعملة تبدأ من 30 ألف ريال لفترة سداد خمس سنوات، شهادة من التأمينات الاجتماعية، تعريف بالراتب مصدق من الغرف التجارية، صورة من بطاقة الهوية والأصل منها للاطلاع عليها، العنوان الوطني، نسخة من رخصة القيادة، مع تقديم استمارة التمويل وجميع البيانات المدونة بها صحيحة.