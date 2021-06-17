من مكانك عبر التطبيق.. خطوات إنشاء حساب جديد في بنك البلاد 1442

دون الحاجة إلى زيارة أي فرع لمصرف albilad في المملكة العربية السعودية، يُمكن لأي مواطن أو مقيم، إنشاء حساب جديد في بنك البلاد 1442هـ، عبر التطبيق الإلكتروني الذي أطلقه، للتيسير على جميع العملاء، واختصار الوقت الذي كان يستغرق في تقديم الأوراق والمستندات والتوقيعات، والانتظار في الطوابير، فيما يعكس ذلك التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والبنوك في المملكة، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى ميكنة جميع الخدمات.

خطوات إنشاء حساب جديد في بنك البلاد 1442 عبر التطبيق

وتأتي خطوات إنشاء حساب جديد في بنك البلاد 1442هـ، لتؤكد مدى ما وصل إليه هذا المصرف من تطور رقمي، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، فيما يمكن إنشاء الحساب باتباع الآتي:

تحميل تطبيق مصرف الرياض على الهاتف الذكي. ملء نموذج فتح الحساب. توثيق عملية فتح الحساب عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي ندخل بهما في حساب أبشر. فتح الحساب بنجاح، والاستمتاع بباقة واسعة من الخدمات المصرفية.

مزايا تطبيق البلاد الجديد

ويُوفر تطبيق بنك البلاد العديد من المزايا للعملاء في جميع أنحاء المملكة، ومن ذلك ما يلي:

التسجيل في القنوات الإلكترونية مباشرة.

إمكانية فتح حساب رقمي جديد.

تسجيل الدخول مباشرة باستخدام بصمة الإصبع أو بخاصية التعرف على الوجه.

تسجيل الدخول السريع لاستعراض الحسابات والعمليات.

الاطلاع على البطاقات وخدماتها.

استعراض تفاصيل التمويل.

الاطلاع على مواقع الفروع وأجهزة الصراف الآلي لبنك البلاد.

استعراض أسعار الصرف وتحويل العملات.

الاستفادة من خدمات إنجاز للحوالات الدولية أونلاين ودون الحاجة لزيارة مراكز إنجاز وهي إنجاز إيزي أو ويسترن يونيون.

خدمات سداد ومدفوعات وزارة الداخلية.

طريقة طلب بطاقة مدى بنك البلاد

أما بالنسبة لطريقة طلب بطاقة مدى التابعة لبنك البلاد، فإنه من الممكن الحصول عليها بعد فتح الحساب، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى تطبيق البلاد، بعد توثيق فتح الحساب. إدخال رقم السري للبطاقة. النقر على إنشاء الرمز السري للبطاقة. النقر على بطاقاتي. النقر على بطاقات مدى. النقر على صورة بطاقة مدى الرقمية. النقر على خيار طباعة بطاقة مدى من ضمن الخيارات التي تظهر أسفل صورة البطاقة الرقمية. النقر على تأكيد. إصدار وإرسال بطاقة مدى خلال مدة من 5 إلى 7 أيام عمل.

ولمزيد من الاستفسارات يُمكن الاتصال هاتفياً على الرقم الموحد لبنك البلاد وهو 920001002 طوال أيام الأسبوع.