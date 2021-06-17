براتب 1900 ريال تمويل سريع بدون رسوم إدارية لدى إمكان

براتب 1900ريال يستطيع المواطن السعودي، طلب تمويل شخصي سريع بدون رسوم إدارية لدى شركة إمكان، حيث توفر الآن شركة إمكان الحصول على التمويل من خلال الدخول على تطبيق إمكان، حيث أن شركة إمكان وفرت الوقت والجهد على العملاء، وذلك من خلال تحميل تطبيق إمكان ثم رفع طلب التمويل، ثم ينزل المبلغ المالي في حساب المتقدم، والآن من خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على تفاصيل التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل.

براتب 1900 ريال سعودي احصل على تمويل لدى شركة إمكان

أحصل على تمويل شخصي سريع في أقل وقت ممكن، لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية حيث أن التمويل الميسر ، متاح لجميع العملاء بكل القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وحددت شركة إمكان للتمويل بالسعودية عدد من الشروط التى يجب توافرها، والتى سوف نتعرف عليها الآن وهي

لابد ان يكون المتقدم عمره لا يقل عن 20 عام، وقت طلب التمويل، ولابد أن لايزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل، متاح لجميع العملاء السعوديين.

قرض شركة إمكان للتمويل متاح للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع شبة الحكومي والقطاع الخاص.

لابد أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي، كحد أدنى ولابد أن يكون المتقدم القاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي كحد أدنى.

حددت شركة إمكان نسبة استقطاع 45%.

مزايا التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية

وفرت شركة إمكان حلول تمويلية ميسرة، وموفرة للوقت و ذلك من خلال طلب التمويل، عن طريق تحميل تطبيق إمكان للتمويل بالسعودية، ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا التى تجعلة المفضل للعملاء