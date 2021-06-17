اعلان نتائج الاختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولى موقع المركز الوطني للقياس (قياس) برقم الهوية

نتائج التحصيلي 1442 قياس الفترة الأولى، حيث شهدت الساعات الماضية اعلان وزارة التربية والتعليم السعودية بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بالسعودية انه سوف يتم خلال ساعات الاعلان رسميا عن نتائج الاختبار التحصيلي 1442 والخاص بالمرحلة الاولى، حيث ادى طلاب الثانوية العامة خلال الايام الماضية الاختبار التحصيلي وهو الاختبار الهام الذي تتطلبه الجامعات المختلفة في المملكة العربية السعودية بعد اتمام الشهادة الثانوية، وينتظر الكثير من الطلاب والطالبات في هذا التوقيت الاعلان الرسمي عن نتائج الاختبار التحصيلي للمرحلة الاولى الخاص بالعام الجاري 1442 للطلاب الذي ادوا الامتحان خلال الفترة الماضية، وسوف نوضح الموعد الرسمي لطرح النتائج الخاصة بالاختبار التحصيلي وكذلك الرابط المستخدم في الاستعلام عن النتيجة.

نتائج التحصيلي 1442 قياس الفترة الأولى

نتائج التحصيلي اكدت وزارة التربية والتعليم ان نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات الثانوية العامة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، سوف يتم الاعلان عنه اليوم الخميس الموافق 17 من شهر يونيو 2021، وذلك بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بالسعودية، كما تم طرح الرابط الالكتروني المستخدم في الاربعاء عن النتائج من قبل المتقدمين.

رابط استعلام نتائج التحصيلي الفترة الأولي

يعتبر الاختبار التحصيلي هو اختبار موحد يتم اجراءه لكافة خريجي الثانوية العامة، وهو المقايس والمعيار الموحد الذي يتميز بالعدل والدقة في تقديم الطلاب الى الجامعات المختلفة لكافة التخصصات، ونجد انه قد تم تخصيص رابط الكتروني للاستعلام الكترونيا بسهولة عن نتائج الاختبار التحصيلي للمرحلة الاولى 1442، على ان يتم اتباع الخطوات التالية.