نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد حساب المواطن 1443 وشروط وطريقة التقديم ومواعيد صرف حساب المواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل جديد حساب المواطن 1443 وشروط وطريقة التقديم ومواعيد صرف حساب المواطن ، تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى توفير مستوى معيشي لائق يحفظ كرامة المواطنين ،ويوفر لهم جميع الاحتياجات الأساسية وحتى قدرًا مناسبًا من الترفيه ، وخاصة العائلات التي تحصل على دخل بسيط ومحدود لذلك أنشأت المملكة برنامج يسمى حساب المواطن يمكن من خلاله لأي مواطن سعودي تسجيل حساب مواطن جديد وتلقي الدعم المحول ، وذلك لمحاولة تفعيل الخدمات الإلكترونية.
حساب المواطن
تم إطلاق البرنامج في عام 2017 ، بهدف إفادة الآلاف من الأسر ذات الدخل المنخفض ، وتعتبر هذه الخدمة من أفضل الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها ، وذلك لتلافي الأثر السلبي الاقتصادي والاقتصادي. إصلاحات أخرى.
طبعا التأثير الأكبر هذه المرة على جميع الفئات هو جائحة كورونا الذي كان له تأثير على الاقتصاد العالمي وليس فقط في المملكة العربية السعودية ، فلا توجد أسرة أو شخص لم يتأثر عمله سلبا به. ونتيجة لذلك حاولت الدولة التخفيف من هذه الآثار السلبية بعدة طرق منها ما يلي:
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تطوير الدعم المالي الذي يصل إلى جميع الأسر ذات الدخل المحدود.
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بهدف تحقيق العدالة وضمان مستوى معيشي لائق يراعي متطلبات الحياة التي يجب أن يتمتع بها كل شخص.
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تخفيف العبء الذي قد يقع على كاهل الأسر نتيجة التغيرات الاقتصادية.
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كما يضمن وصول الدعم إلى من يستحقه ، حيث يصل الدعم العيني والسلع المقدمة سواء أكانت غذاء أم نفطًا إلى كافة الفئات.
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وقد اهتمت الدولة بهذه المبادرة لتقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة.
تسجيل جديد حساب المواطن 1443
تم تقديم هذه الخدمة بشكل إلكتروني ، مما يسهل طريقة التسجيل ، بهدف تعميم فكرة التعاملات الإلكترونية لسهولة وسرعة انتشارها. يتم إنشاؤه من خلال عدة خطوات وهي:
- يقوم رب الأسرة بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن الإلكتروني
- يتم إنشاء حساب والمعلومات المتعلقة به ومن يعولون ، ويتم إرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على (تسجيل جديد) في الصفحة الرئيسية.
- املأ البيانات المطلوبة مثل “رقم الهوية وتاريخ الميلاد في التقويم الهجري ، ثم أدخل رقم هاتفك وقم بتأكيده عبر رمز التحقق”.
- اقرأ جميع شروط وأحكام الموقع ووافق عليها جميعًا.
- انقر فوق خيار “تسجيل”.
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يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة وعند الانتهاء ستصلك رسالة عبر الجوال توضح كلمة المرور التي يمكنك من خلالها تفعيل حسابك.
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ستظهر صفحة تؤكد تفعيل التسجيل الجديد وحساب المواطن والقدرة على تسجيل الدخول مرة أخرى.
شروط التسجيل في حساب المواطن 2021
لكي يتمكن الشخص من تسجيل حساب مواطن جديد ، يجب استيفاء عدة شروط ، وهي كالتالي:
- أن يكون المشارك سعودي الجنسية ، أو زوجة لرجل سعودي ، أو أحد أبناء المواطن السعودي ، أو لديه بطاقة تنقل سعودية.
- يجب ألا يكون المتقدم مشاركًا في أي من برامج الدعم السعودية الأخرى.
- أن لا يكون في دار لرعاية المسنين أو في سجن أو مركز إقامة حكومي.
- يجب على مقدم الطلب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح كما هو مسجل في أوراقه الرسمية.
- يجب أن يكون مقيمًا في المملكة بشكل دائم.
- لا يحق لأي شخص مقيم خارج حدود المملكة تسجيل حساب مواطن جديد.
- أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا.
البيانات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن
يتم التسجيل لحساب مواطن جديد عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين أرسلهما النظام ، بالإضافة إلى ما يلي:
- أدخل رمز التحقق واضغط على (تسجيل).
- بعد تسجيل الدخول لأول مرة ، سيتم نقلك إلى صفحة جديدة حيث يمكنك تغيير كلمة مرور أخري لحسابك.
- عند التسجيل مرة أخرى ، تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على (إدخال)
- البيانات المطلوبة مثل البيانات العامة مثل “تحديد وكتابة الحالة الاجتماعية ، وتحديد ما إذا كانت هناك القدرة على العمل أم لا ، وكتابة الحالة الصحية”.
- يشترط اختيار المستوى التعليمي الذي حصل عليه الطالب المتقدم.
- كتابة بيانات العنوان ، أي كتابة: المدينة ، المنطقة ، الحي ، الشارع ، العنوان البريدي ، الولاية ونوع السكن ، رقم المبنى والوحدة ، الرمز البريدي ، الصندوق البريدي.
- من الضروري كتابة بيانات المعالين إذا كانت موجودة لمقدم الطلب والإجابة على السؤال حول ما إذا كان هناك معالين أم لا.
- اكتب بيانات الدخل مثل “الوظيفة والنوع والمصدر ومقدار الدخل الشهري والبدلات والحوافز.
- إذا وجدت بيانات عقارات ، فمن الضروري ذكر مساحة العقار ، والمدينة ، ونسبة الملكية ، وإجمالي المساحة المملوكة لها “.
- اكتب بدقة جميع تفاصيل حسابك المصرفي.
- مراجعة كافة بيانات الطلب والاعتراف بصحتها والضغط على (تقديم الطلب).
- يتحقق النظام من صحة البيانات ، ثم يعرض صفحة لك في البرنامج.
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