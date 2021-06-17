نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح كيفية احتساب أجر الإجازة السنوية في نظام العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل وزارة الموارد البشرية على التواصل بشكل دائم مع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، بنشر الجديد دائما في كل ما يهتم به المواطن و المقيم على الأراضي السعودية، و الرد على كافة الأسئلة و الاستفسارات التي ترد الى الحساب على المنصة الإلكترونية، و قد كشف الحساب مؤخرا عن الطريقة المعتمدة و المستخدمة في احتساب أجر الإجازة السنوية في نظام العمل، كما تناولت بالشرح عما هي البيانات التي يجب على العامل تقديمها في حالة قيامه بتجديد الرخصة، و التي نكشف عنها جميعا من خلال المقال التالي.

الموارد البشرية توضح كيفية احتساب أجر الإجازة السنوية في نظام العمل

وحول طريقة احتساب العامل لأجر الإجازة السنوية، فقد أفاد الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية، بأن كيفية احتساب الأجر يكون طبقا للأجر الفعلي و الذي يشمل كافة البدلات، و يكمل القائمون

على الحساب الرسمي للوزارة بأن أجر الإجازة السنوية يتم احتسابه يكون وفقا لما جاء في نص تعريف الأجر

المذكور بالمادة 2 المنصوص عليها في نظام العمل.

أما عن البيانات التي يجب توافرها عند تجديد رخصة العامل، من أجل إتمام طلبه وذلك في حالة قيمه بإتمام سداد فاتورة الرسوم المطلوبة، فقد أوضح الحساب الرسمي للوزارة بأن صاحب العمل يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بتزويد وزارة الموارد البشرية بعدة بيانات نذكر منها على سبيل المثال:

هوية صاحب المنشأة

رقم المنشأة

الجوال الخاص بالمنشأة و صاحب المنشأة أيضا .

من ناحية أخرى فقد كشفت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية من خلال حسابها الرسمي على

موقع التغريدات ” تويتر” ، عن أن هناك عدد من الجهات الحكومية و عددها ” 6 جهات ” تعمل معا

من أجل زيادة نسبة توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة في جميع الأجهزة الحكومية والشركات،

و التي تساهم فيها الدولة بنسبة تبدأ من 51% من رأس مال تلك الأجهزة و الشركات.

حيث تعمل تلك الجهات على تقديم الكثير من المحفزات والمساعدات الممكنة من أجل دعم منشآت

تلك القطاعات، بالإضافة الى تلك الخطوات و هي :

العمل على تطوير تلك القطاعات بصفة مستمرة

تحسين بيئة العمل و العامل في تلك القطاعات.

دعم توسعه استقطاب جميع الكوادر الوطنية و زيادة نموها.

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لوزارة الموارد قد وجهت الى أنه يمكن الإعلان عن وجود الوظائف الخالية في عقود التشغيل والصيانة في جميع الجهات العامة، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) .