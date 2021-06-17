وظائف شركة الكهرباء بالمملكة لحاملي الثانوية وخريجي الجامعات

وظائف شركة الكهرباء بالمملكة وهي وظائف لخريجي الثانوية والبكالوريوس والجامعيين. ثم سنتعرف علي شروط وطريقة التقديم في وظائف شركة الكهرباء والتخصصات المطلوبة وطريقة التقديم في شركة الكهرباء السعودية. والتي تعد من أكبر الشركات في مجال الطاقة في الشرق الأوسط.بالإضافة أنها تحتل المكانة الثامنة عشر علي مسذقتوي1 العالم في تصنيف البنك الدولي لعام 2020. ثم تطرح الشركة العديد من الوظائف الشاغرة لخريجي الثانوية لإلحاقهم في فروع الشركة المنتشرة بالمملكة وإسهاماً من الشركة في المشاركة في رؤية المملكة 2030.

شروط التقديم في وظائف شركة الكهرباء لخريجي الثانوية

التقديم يكون متاح لحاملي الجنسية السعودية.

ثم يجب أن يكون المتقدم حاصل علي الشهادة الثانوية كشرط رئيسي.

بالإضافة إلى أن يكون المتقدم ذو خبرة في المجال.

خطوات التقديم لخريجي الثانوية في وظائف شركة الكهرباء السعودية

تسجيل الدخول علي رابط شركة الكهرباء.

ثم الضغط علي قسم التوظيف.

بعد ذلك الضغط علي تسجيل حساب جديد CREATE AN ACOUNT.

ثم القيام بملأ البيانات الشخصية الموجودة في صفحة التسجيل في موقع شركة الكهرباء وهي: الاسم الأول. ثم الاسم الثاني. بعد ذلك البريد الإلكتروني. ثم كلمة المرور. و تأكيد عملية التسجيل. وبعد ذلك يتم العودة للصفحة السابقة واختيار الوظيفة التي تتناسب مع المؤهل لتقديم بها.



تقديم شركة الكهرباء لحملة البكالوريوس وخريجي الجامعات والتخصصات المطلوبة

أول شرط متاح التقديم لحامل البكالوريوس في تخصص المالية والمحاسبة وإدارة الأعمال للعمل كمحلل تخطيط وميزنه.

ثم متاح التقديم للحاصل علي البكالوريوس في علوم الحاسب للعمل كمحلل نظم معلومات ويجب أن يمتلك خبرة خمس سنوات.

بالإضافة إلى متاح لحامل البكالوريوس في تخصص نظم اجتماعية والهندسة الصناعية للعمل كمحلل للقوي العاملة.

و متاح لحامل البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية للعمل كمهندس كهربائي بخبرة أكثر من ثلاث سنوات أو بدون خبرة في نفس التخصص.

كما للحاصل علي درجة البكالوريوس في المحاسبة للعمل كمحلل اتفاقيات مستوي الخدمات ولا يشترط الخبرة.

رابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء بالمملكة لحاملي الثانوية والبكالوريوس

أتاحت شركة الكهرباء في المملكة عبر رابط شركة الكهرباء التقديم علي وظائف متاحة في الشركة والتسجيل في وظائف شركة الكهرباء لخريجي الثانوية وحاملي البكالوريوس وخريجي الجامعات بالشروط وطرق التقديم المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء بالمملكة.