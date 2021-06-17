إجراءات تمويل سيارات ميسر من بنك التنمية وشروط الحصول علي التمويل

إجراءات تمويل سيارات ميسر من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، حيث يقدم بنك التنمية تمويل السيارات لدعم الشباب السعوديين بالمملكة، وذكر البنك شروط التقدم للحصول علي تمويل السيارات من بنك التنمية، حيث أن بنك التنمية يقدم العديد من التمويلات الداعمة لجميع المواطنين في المملكة، فسوف نقدم من خلال موقعنا الإلكتروني تفاصيل التقدم للحصول علي هذا التمويل من البنك، وكيفية استفادة العملاء من التمويلات الأخري من بنك التنمية في المملكة العربية السعودية.

تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

إن بنك التنمية الاجتماعية يقوم بتقديم جميع التمويلات لدعم كافة الفئات من المواطنين السعوديين في المملكة، حيث أن هناك منتجات من بنك التنمية تخدم الأفراد وأخري تخدم الأعمال، فإن منتجات بنك التنمية الخاصة بالأفراد مثل منتج أهل ومنتج زود الادخاري والتمويل النقدي، ذلك بالإضافة إلي تمويلات أخري مثل تمويل زواج و تمويل الأسرة، كما أن البنك يقدم دعم للأسر المنتجة لتشجيعهم علي العمل الحر في المملكة، وتقدم تمويل سريع للمواطنين.

شروط تمويل السيارات من البنك

هناك بعض الشروط للحصول علي التمويل وهي تكون كالتالي:

يحب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

لا يكون عمره أقل من 20 عام هجريا ولا يتجاوز 60 سنة إذا كان مدني أما إذا كان متقاعد لا يزيد عن 65 عام.

لا يكون طالب التمويل مديون للبنك بقروض أخري.

الدخل الشهر لابد ألا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون يمتلك ضمانات تكون مقابل التمويل.

لا تزيد فترة التمويل عن 60 شهر.

لابد أن يحمل رخصة قيادة.

يجب أن يقوم بسداد أي مخالفة مرورية عليه.

يكون لديه تأمين علي المركبة.

إجراءات تمويل سيارات ميسر

إن بنك التنمية يقدم هذا التمويل بهدف تحفيز الشباب علي العمل الحر، كما أن هذا التمويل يساعد في زيادة الدخل للعاملين وإيجاد فرصة عمل للشباب العاطلين، وبذلك ينج التمويل في تقليل نسبة البطالة في المملكة وإجراءات الحصول علي تمويل سيارات من بنك التنمية كالتالي: