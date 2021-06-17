نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام درجات التحصيلي برقم الهوية 1442 فترة أولى قياس النتائج e-services.qiyas في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام درجات التحصيلي برقم الهوية 1442 الفترة الأولى، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي اليوم الخميس بتاريخ السابع من شهر ذي القعدة للعام الهجري الجاري الموافق لتاريخ السابع عشر من شهر يونيو 2021م من جانب المركز الوطني للقياس عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إتاحة الإطلاع على نتائج قياس التحصيل الدراسي 1442هـ، وقد أكد المركز على إمكانية الإطلاع على نتائج التحصيلي من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية برقم السجل المدني أو برقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد أو المستفيدة، كما يمكن استعلام قياس النتائج من خلال تطبيق توكلنا، كما يمكنكم الاستعلام أيضاً عن نتائج قياس القدرة المعرفية بالسجل المدني فقط.

استعلام درجات التحصيلي برقم الهوية 1442

بعد ترقب كبير من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإعلان المركز الوطني للقياس رسمياً عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة قياس التحصيلي 1442هـ، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الجامعات بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلن المركز اليوم الخميس بتاريخ 17 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 7 ذو القعدة 1442هـ عن إطلاق نتائج التحصيل الدراسي 1442.

حيث يعد الاختبار التحصيلي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية لكي يكون معياراً عادلاً ودقيقاً للكافة، وهذا يساعد الجهات التعليمية بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً بمقررات المرحلة الثانوية، وقد تم التأكيد من جانب المركز أن عملية تصحيح إجابات المختبرين تتم عن طريق المصحح الآلي وليس هناك تدخلاً بشرياً في عملية التصحيح.

كما تم التأكيد من جانب المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب على إمكانية الإطلاع على نتائج التحصيلي 1442 من خلال تطبيق توكلنا، أو عن طريق الدخول غلى ملف المستفيد في النظام عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، لذلك قمنا بتوفير روابط الدخول للإطلاع على نتائج قياس 1442 بالتالي:

رابط الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي بالسجل المدني (e-services.qiyas.sa). رابط موقع توكلنا الرسمي (ta.sdaia.gov.sa).

نتائج التحصيلي 1442

تم التأكيد من جانب المركز الوطني للقياس عن عدم وجود رسوباً أو نجاحاً في اختبار قياس التحصيل الدراسي الذي يتم إجراءه بواسطة المركز، ولكن يحصل الطالب المختبر على درجة يكون الحد الأقصى لها هو 100 درجة.

ويكون لهذه الدرجة الحاصل عليها وزنها عند الجهة التعليمية التي يتقدم إليها المختبر، ويجب على كافة المختبرين عدم مقارنة الدرجة الحاصلين عليها في اختبار التحصيل الدراسي بالنسبة الحاصلين عليها في اختبارات الثانوية العامة أو أي اختبارات أخرى.

فكل اختبار من هذه الاختبارات أهدافه المحددة، ومن يرغب في الإطلاع على درجات التحصيلي 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع استعلام درجات التحصيلي برقم الهوية 1442 الرسمي المرفق.