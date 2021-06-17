شروط بنك الرياض للحصول علي قرض شخصي للمقيمين بالمملكة يعد بنك الرياض من المؤسسات المالية في المملكة، التي تملك امتيازا قويا في مجال الخدمات المصرفية للعملاء،ويقدم البنك شبكة خدمات تضم 246 فرعا بالمملكة، منها ثلاث وسبعون فرعا للسيدات، ثم اربعة عشر فرعا للخدمات الإلكترونية، وحرص البنك لتوسيع شبكة ماكينات الصرف الآلي، وبلغ عدد الماكينات 2600 في أنحاء المملكة، ويقدم أيضا البنك مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية، الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع لأجل، ثم باقة خدمات بنك الرياض الإلكترونية ” رياض نت “، وبطاقات الائتمان، والقروض، والتسليف، وذلك إلى جانب الخدمات المتخصصة، الخدمات الذهبية، والخدمات المصرفية للسيدات، ثم الخدمات المصرفية الإسلامية، وأيضا المنتجات المصرفية للشركات، ومن خلال هذا التقرير وضحنا خدمات البنك المختلفة، وسنوضح القروض الخاصة للمقيمين في المملكة، ومن ثم سنوضح الشروط للحصول علي القرض الشخصي.

شروط بنك الرياض للحصول علي قرض شخصي للمقيمين بالمملكة

هناك شروطا يجب تنفيذها قبل الحصول على قرض شخصي للمقيمين الموظفين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص من بنك الرياض بالمملكة:

ألا يقل العمر عن اثنان وعشرون عاما. ثم صافي الراتب لا يقل عن خمسة الآف ريال سعودي. لا تقل مدة الخدمة عن ستة اشهر في القطاع الحكومي، ولكن الخاص ثلاثة اشهر. خطاب من جهة العمل لتحويل الراتب إلى بنك الرياض. تحصيل رسوم إداريه 1%. لا توجد رسوم تكافل. يتم تحديد هامش الربح السنوي بناءا على ملف العميل.

مميزات القرض الشخصي للمقيمين من البنك

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هامش ربح تنافسي بسيط. مدة تمويل كبيرة خمس سنوات. إعفاء الأسرة من التقسيط في حالة الوفاة. سهولة الحصول على القرض بسهولة ويسر. موافقة مبدئية فورية.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

بطاقة الإقامة سارية المفعول. خطاب تعريف من جهة العمل بالراتب. خطاب معتمد من جهة العمل لتحويل الراتب لبنك الرياض.

التمويل الشخصي مع أون لاين رياض

خدمة جديدة من بنك الرياض ، تمكن عملائها من الحصول على الموافقة على التمويل في ثواني، من خلال الجوال، وبرنامج أون لاين الرياض من بنك الرياض، للحصول على هذه الخدمة: