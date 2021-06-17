نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تطبيق كود البناء السعودي ونطاق التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تطبيق كود البناء السعودي المقدم من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان حيث أعلنت عن الإجراءات الجديدة المتعلق بكود البناء السعودي الذي سيتم تطبيقه على كافة المشاريع السكنية وكذلك حزمة البرامج الممكنة التي وفرتها الوزارة فيجب على الجميع الالتزام بكافة الشروط.

كود البناء السعودي

عبارة عن عدد من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من اللوائح التنفيذية والملاحق المتعلقة بالبناء والتشييد. من أجل ضمان السلامة العامة، حيث تتطلب المنشآت بكل أنواعها توفير كود البناء الذي يُحدد الاشتراطات الخاصة بالسلامة والأمان في كافة مراحل البناء، وذلك لأن الطبيعة الجغرافية في المملكة تتطلب ذلك، فالرطوبة العالية ودرجة الحرارة المرتفعة تتطلب مواصفات بناء معينة.

موعد تطبيق كود البناء السعودي

أعلنت وزارة الشئون القروية والإسكان عن تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية وحزمة البرامج الممكنة في بداية شهر يوليو 1442، ولابد من إصدار الرخص الإنشائية لكل المباني السكنية عبر منصة بلدي، لتحقيق كافة المتطلبات الخاصة بالكود السعودي للمباني السكنية عبر تعاقد المستفيدين مع المكتب المصمم الذي يقوم بإعداد الرسوم والتصاميم وفقًا للكود السعودي للمباني والتعاقد مع مكتب الهندسي للإشراف على الأعمال وفقًا لتقرير منصة بلدي .

نطاق تطبيق كود البناء السعودي

يُطبق على جميع الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد بالقطاع العام والقطاع الخاص وفقًا لتصنيف المباني، ويتضمن ذلك تصميم البناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل. وعلى المباني القائمة بحالة الترميم أو تغير الاستخدام والتوسيع والقيام بالتعديل والإزالة بداية من تاريخ نفاذ النظام.أيضًا يتم تطبيق متطلبات المتعلقة بالعزل الحراري وأنظمة الحماية والوقاية من الحرائق على كافة أعمال البناء.

الجهات المشمولة بتطبيق كود البناء السعودي الجديد