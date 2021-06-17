كيفية حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية والتواصل عبر الرقم الموحد

بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من أفضل بنوك الدولة، التي تقوم بتقديم الخدمات التمويلية والقروض لمختلف عملائها من مواطني المملكة، من الفئات المستحقة وتتوافر لديها شروط التمويل المعلنة من البنك، ويقوم البنك بتقديم خدماته المصرفية المعتادة والتمويلية المميزة لقاعدة عريضة من العملاء، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك وطرح عليها مختلف الخدمات بصورة إلكترونية، بجانب فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، ويمكن الذهاب إليها من خلال حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية، وهي الخدمة التي طرحها البنك بالفترة الأخيرة، لينظم من خلالها تواجد العملاء بمقر البنك وفروعه.

حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية

يتيح بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، للعملاء الراغبين في زيارة الفروع للحصول على مختلف الخدمات المقدمة، إمكانية تحديد الموعد المناسب الذي يمكن زيارة الفرع من خلاله والحصول على الخدمة التي يريد، ويمكن حجز موعد بالبنك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة خدمة حجز المواعيد الإلكترونية

قم بمراجعة أحكام وشروط الخدمة بشكل جيد

قم بالنقر على اذهب إلى الخدمة في نهاية النافذة

قم بتسجيل الدخول للمنصة باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد

قم بإدخال بيانات الدخول لحساب أبشر من اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بإدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول

ستصلك على الهاتف رسالة بها كلمة مرور مؤقتة، قم بإدخالها واستكمل الخطوات للتحقق من الهوية

قد بالدخول على خدمة حجز الموعد

قم من بين المواعيد المتاحة، باختيار الموعد المناسب للتوجه خلاله لفرع البنك

قم بتحديد الخدمة التي ترغب لزيارة الفرع لأجلها

قم في نموذج الخدمة بإدخال جميع البيانات المطلوبة

قم باستكمال خطوات حجز الموعد.

بنك التنمية الاجتماعية الرقم الموحد

يتيح بنك التنمية الاجتماعية لجميع عملائه، إمكانية التواصل مع خدمة العملاء ومقدمي الخدمات والدعم الفني بالعديد من الطرق، والتي جاءت بغرض التيسير على العملاء تقديم الاستفسارات والشكاوى فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من البنك، ويمكن وفقًا لما تم إعلانه، التواصل مع خدمة العملاء والدعم الفني من خلال الطرق التالية: