نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول توكلنا للتحديث واستخراج التصاريح واستعلام نتائج قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول توكلنا أصبح من أهم ما يبحث عنه المواطن والمقيم بعد زيادة الاستخدامات للتطبيق، سواء للتحقق من الحالة الصحية إن كان محصن أو متعافي، أو استعلام نتائج قياس وطلب استخراج التصاريح ومنها الصلاة في الحرمين، والتبرع بالأعضاء ومن أجل تحديث تطبيق توكلنا والحصول على احدث الإصدارات للبرنامج، بما يضمن حصول المستخدم على أخر الهدمات المضافة والمستحدثة بشكل مستمر، لأحد التطبيقات المعتمدة من العديد من الوزارات والجهات الحكومية، منها وزارة الصحة، والحج والعمرة.

تحديث تطبيق توكلنا

يصدر تطبيق توكلنا تنبيهات دورية، يناشد من خلالها المستخدمين مواطنين أو مقيمين، بأهمية تحديث توكلنا إلى أخر الإصدارات التي تصدرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وقد تم الإعلان في ساعات سابقة عن صدور تحديث جديد للبرنامج، يجب الدخول على موقع سدايا للتعرف على خصائصه، والقيام بترقية الإصدار المنصب على الهاتف الحوال الذكي للبرنامج إلى أحدث نسخة تم إصدارها رسميا، ولمن لا يستطيع التحديث، بالأمر سهل ادخل على الإعدادات ثم قم بالترقية، أو الموقع الرسمي وقم باختيار الرابط المتوافق مع نظام التشغيل واتبع باقي الخطوات.

حدث التطبيق عبر رابط تسجيل دخول توكلنا الرسمي، وفي حالة الحاجة إلىلا التحقق يكون من خلال الاتصال على رقم 800128999، وقد أشار البرنامج إلى الروابط الرسمية من خلال حسابه على تويتر، وأخر إصدار وفق كل نظام تشغيل، فلمستخدمي هواتف بنظام الاندوريد، يكون الإصدار الأحدث من توكلنا هو 2.8.7، ولأنظمة أبل نفس الإصدار.

موقع رابط تسجيل دخول توكلنا

من خلال موقع سدايا يمكن تسجيل الدخول على موقع توكنا، ومنها الحصول على الروابط الرسمية للهواتف الذكية للتطبيق، أو التسجيل في الموقع وإنشاء حساب للمستخدم على توكلنا لاستخدام بدون التطبيقات الخاصة بالهواتف.

الحالة الصحية في توكلنا

يظهر توكلنا الحالة الصحية للمستخدم، وهو شرط لدخول الكثير من الجهات الحكومية، وطلب إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأداء مناسك العمرة وقريبا الحج

وقد نشر التطبيق الحالات الصحية التي يظهرها وخي:

محصن

لم يثبت إصابته

مخالط

مصاب

قادم من السفر أ

قادم من السفر ب.

استعلام نتائج قياس التحصيلي

يقدم توكلنا هدمة الاستعلام عن نتائج قياس لكل الاختبازات، ومنها الرخصة المهنية للمعلمين، وهي من الخدمات الهامة على توكلنا، ونتائج القدرات العامة والتحصيلي وقدرات الجامعيين وكل اختبارات التقييم.

احد المواقع الرسمية التي تم الإشارة إلى أنها من بين روابط الاستعلام عن نتائج اختبار التحصلي، هو موقع قياس للخدمات الإلكترونية، يلية موقع وتطبيق توكلنا على الهواتف النقالة، وبالتالي يقدم توكلنا حدمة هامة للطلاب والطالبات وهي تمكينهم من معرفة نتائج اختبارات القياس في ظل الصعوبة التي تحدث على الموقع الرسمي لقياس، وقد تأكد ظهور نتيجة اختبار التحصيل الدراسي مساء الخميس ولا تزال عملية الاستعلام مستمرة حتى الان، لمعرفة الدرجة التي حققها الطالب في اختبارات الفترة الأولي من التحصيلي 1442 .