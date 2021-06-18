نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تقاعدي براتب 2000 ريال فقط بشروط ميسرة بقيمة 500 ألف ريال في المقال التالي
يقدم بنك سامبا السعودي افضل التمويلات الشخصية بشروط ميسرة والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث يعد من الأمور الهامة التي يتم البحث عليها بصفة مستمرة هي الحصول علي التمويل، فقد يبحث المواطنين عن احد التمويلات التي تقدم بشروط ميسرة وبفترة سداد مرنه فمن المعروف أن عند تقديم العميل علي التمويل الشخصي أول ما ينظر إليه هو المبلغ المحصول عليه وفترة السداد، فقد يقوم الكثير من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية جميع التمويلات المختلفة للمواطنين، وذلك تهدف البنوك والشركات لاستخراج التمويل من اجل مساعدة المواطنين في اقامة عمل مشروع خاص بهم أو لسد احتياجاتهم، والذي سوف نوضحه من خلال مقالنا هذا كيف يتم الحصول علي التمويل الشخصي التقاعدي من بنك سامبا السعودي، وما الشروط الواجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.
الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل
تمويل تقاعدي بمبلغ 500 ألف ريال سعودي المقدم من خلال بنك سامبا السعودي، فقد يقدم هذا التمويل لجميع المواطنين المتقاعدين ويتم الحصول عليه بكل سهولة وذلك إذا توافر لدي العميل المتقدم جميع الشروط التي قام البنك بتحديدها لكي يتم أخذ التمويل بسهولة، والشروط كالتالي:
- يشترط للعميل المتقدم علي التمويل من بنك سامبا انه لا بد للعميل أن ينقص في العمر عن 40 عاما.
- لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي لا بد أن لا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم عن 2000 ريال سعودي وذلك من اجل أن يتم أخذ التمويل بنجاح.
- لا بد من أن يكون العميل المتقاعد مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد، وذلك من اجل أن يتم الحصول علي التمويل الشخصي.
الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي
يلزم علي العميل المتقدم استحضار جميع الأوراق التي قام البنك بتحديدها وذلك من اجل الموافقة علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:
- إحضار البطاقة الهوية الوطنية ولا بد أن تكون سارية المفعول.
- لا بد من إحضار خطاب رسمي من جهة العمل تحث علي تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل.
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