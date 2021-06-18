نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي قياس 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قياس اختبار التحصيل الدراسي المرحلة الأولى، وإرسال النتيجة عبر البريد الإلكتروني المسجل من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب ومركز قياس لاختبارات القبول الجامعي، كما يمكن الاطلاع على نتائج اختبارات قياس 1442 من خلال حساب المستفيد أو عبر تطبيق توكلنا، وسيتم إرسال جميع النتائج للطلاب من خلال البريد الإلكتروني.

طريقة التسجيل في اختبارات قياس

من خلال موقع قياس قم بالدخول على الموقع الإلكتروني، ثم أدخل البيانات والرقم السري وإذا كنت مستخدم جديد فيمكنك التسجيل باختيار تسجيل جديد وإدخال البريد الإلكتروني والرقم السري، وسيظهر لك الملف الشخصي والاختبارات المتاحة والسابقة والملغى، وسيظهر لك نتائج قياس، اختار إيقونة الاختبارات الورقية أو المحاسبة بداخل المملكة أو خارجها، وهناك عدة اختبارات ملاحقة للتسجيل، وقراءة كافة الشروط والأحكام، وعند الموافقة على جميع الشروط سيتم ظهور لك أماكن الاختبارات واختيار ما بين ثلاثة مواقع فقط بجانبك لتقم بالاختبارات بها، ويمكنك تحديد اليوم والمعاد المناسب لك.

وعند التأكيد على حجزك سيتم عليك الدفع، والاختبارات الورقية قم بتحديدها من خلال موقع قياس، وعند قراءتك لجميع الشروط سوف تختار الموافقة وتحديد موعد والمدينة التي سيتم بها الاختبار واختيار ثلاثة أماكن ، وللتأكيد أيضا قم بالموافقة على المعاد واليوم وسيظهر لك طرق الدفع، عن طريق بطاقة سداد، أو البطاقة الائتمانية، وقبل انتهاء موعد سداد اختبار قياس يرجى سداد الدفع سريعا.

رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي قياس 1442

ظهرت الآن نتيجة اختبارات قياس 1442 المرحلة الأولى، وكما تم ذكره أن نتيجة الاختبارات تستغرق 30 يوما من نهاية الفترة الزمنية للاختبارات الورقية، ولكن للاختبار المحوسب من يومان إلى 14 يوم عمل، رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1442 اختبار التحصيل الدراسي من خلال الموقع الإلكتروني قياس أو عبر تطبيق توكلنا، كما أعلنت المركز الوطني لقياس بأنه بعد الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس سيتم إرسال النتيجة من خلال البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله في نظام قياس.

الجدير بالذكر أن صلاحية نتائج اختبار التحصيل الدراسي تستمر حتى خمس سنوات من تاريخ الإعلان عن نتيجة قياس، وللتأكيد يرجى الرجوع إلى الجهات المستفيدة لمعرفة كافة التفاصيل والموعد بالضبط، والاختبار يقدم خلال مرتين خلال السنة فقط.