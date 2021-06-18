نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قياس التحصيلي 1442 اختبارات الفترة الأولي بالسجل المدني وعبر توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج قياس التحصيلي 1442 الآن من موقع قياس للخدمات الإلكترونية، وهذا الاختبار يعرف باسم اختبار التحصيل الدراسي وهو ذات أهمية كبيرة لطلاب الثانوية العامة، مع اختبار القدرات العامة، ويتم من خلال المركز الوطني للقياس تحت إشراف هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، والتي قدمت أيضاً منذ أيام نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وهذا ما يعكس المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة المنظومة التعليمية على مستوى جميع الأطراف طلاب ومعلمين في ذات الوقت.

نتائج التحصيلي 1442

زاد البحث منذ ساعات حول متى ظهور نتائج التحصيلي 1442 للطلاب والطالبات في اختبارات المرحلة الأولى، ومذ وقت قريب أعلنت هيئة تقويم التعليم أن نتائج اختبار التحصيلي قد تم فتح الاستعلام عنها من خلال حساب المستفيد على موقع نتائج قياس الإلكتروني، لتنطلق عمية البحث في ذروتها لاستخراج النتيجة ومعرفة الدرجة التي الحصول عليها في الاختبار الكمي واللفظي، نظراُ لأهمية هذا الاختبار ودرجاته في تحديد مسار التعليم القادم للطالب أو الطالبة بعد التقديم لدخول الجامعة، كما أن ظهرو نتائج الفترة الأولي سيتبعها قريبا نتائج الفترة الثانية .

موقع نتائج قياس التحصيلي

طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي في اختبارات الفترة الأولي تعتمد في المرتبة الأولى على موقع قياس للنتائج، والذي هو الموقع الرسمي لاستخراج معدلات نتائج الاختبارات التي يوفرها المركز الوطني للقياس، ويتم الاستعلام عن نتائج قياس بعد الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور ورمز التحقق، وهي نفس البيانات التي سجل بها الطالب في مرحلة التقديم على اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي حينما تم فتح تلك الخدمة.

نتائج قياس توكلنا

التطبيق الأشهر والأقوى من بين التطبيقات الرسمية الحكومية والتي تعتمده الكثير من الجهات في تعاملاتها، لتوضيح الحالة الصحية، يقدم حدمة الاستعلام عن نتائج قياس في الاختبارات المختلفة التي يقدمها توكلنا، فبعد أن أعلن تطبيق توكلنا خطوات استخراج نتائج قياس القدرات، هو هو يعلن عن توفر خدمة الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر خدمة قياس على توكلنا.

لمن لم يتمكن من الطرق الإثنين السابقتين، قالت هيئة تقويم التعليم أن النتائج سوف ترسل في رسالة بالبريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة