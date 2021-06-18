نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الديزل الجديد في السعودية 2022 زيادة مترقبة.. والجميع يتساءل عن أسعار الديزل الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر الديزل الجديد في السعودية 2022 يشغل ذهن جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فهو من أهم المحروقات التى يحدث لها تحديث مستمر، وبالتالى أسعار البنزين في السعودية تشكل اهتمام كبير ويكون لها تأثير على العديد من الخدمات، وتعلن أرامكو أسعار البنزين الجديدة كل يوم 10 من الشهر الميلادي على أن يكون التطبيق في اليوم التالي ويدخ سعر الديزل الجديد في السعودية 2022 ضمن أسعار البنزين، وهناك حالة من التوقعات حول زيادة أو نقصان أسعار الديزل الجديدة وتحديثات أسعار البنزين المستمرة.
سعر الديزل الجديد في السعودية 2022
أفادت أرامكو عن إعلان سعر الديزل الجديد في السعودية 2022 في الفترة المقبلة بناءً على الأجواء التى تشهدها البلاد حاليًا، وبالتالي تعتبر أسعار الديزل الجديدة في الممكلة وسط مقارنة بتحديث أسعار البنزين في السعودية يونيو 2021 حيث أنه آخر تحديث أعلنته شركة أرامكو السعودية وبلغ فيه سعر الديزل حوالى 52 ريال للتر الواحد.
ازداد التوقعات حول سعر الديزل في السعودية، فمعظم ما توقعه المواطنين والمقيمين في المملكة حول سعر الديزل الجديد في السعودية 2022 بحدوث زيادة مترقبة الفترة المقبلة الأمر الذي جعلهم في حيرة عما إذا تقرر أرامكو رفع أسعار البنزين الجديدة في السعودية مثلما حدث الشهر الماضي نتيجة اضطرابات الأوضاع في البلاد، حيث تعلين أرامكو أسعار البنزين الجديدة في السعودية ومعهم سعر الديزل الجديد كل يوم 10 من الشهر الميلادي كتحديث شهري مستمر وبناءً عليه تتغير العديد من الخدمات التى تعتمد على المحروقات وتلتزم محطات الوقود بتطبيق سعر البنزين الجديدة في السعودية بمختلف المحافظات.
أسعار البنزين في السعودية
نستعرض آخر تحديث تعرض له سعر البنزين في السعودية يونيو 2021 من قبل شركة أرامكو فكانت على النحو الآتي:
- بنزين 95 بـ 2.32 ريال.
- بنزين 91 بـ 2.18 ريال.
- ديزل بـ 52 ريال.
- الكيروسين بـ 0.5 ريال.
- غاز البترول المسال بـ .0 ريال.
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