نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حملة الكاف للحج 2021/1442 direct link وخطوات التسجيل في الحج على مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حملة الكاف للحج 2021/1442 يستعد له المواطنين والمقيمين في المملكة العربية بعد إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية شروط الحج الجديدة خاصة أن موسم الحج 2021 يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني مع استمرار فيروس كورونا في مختلف دول العالم وبناءً عليه يتطلب التسجيل في حملة الكاف للحج 2021/1442 مراعاة شروط الحج لحجاج الداخل حتى يتم القبول حيث أن طريقة التسجيل في الحج على موقع مسار الإلكتروني هى الطريقة الوحيدة للتسجيل لمراعاة تجميع قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين في موسم الحج 2021 واختيار الأنسب منهم لأداء مناسك الحج هذا العام.

التسجيل في حملة الكاف للحج 2021/1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن التسجيل في حملة الكاف للحج 2021/1442 يقتصر على 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين في المملكة، ولا يتم قبول حجاج من الخارج في موسم الحج 2021 محددة شروط الحج الجديدة تتطلب الفئات العمرية من 18 لـ65 عام، ويكونوا ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، ويكونون من المحصنين الذين أخذوا لقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو تم الشفاء من الوباء بعد إصابتهم.

خطوات التسجيل في الحج 2021

يتمكن المواطنون والمقيمون في الممكلة العربية السعودية التسجيل في الحج 2021 على موقع مسار الإلكتروني من خلال الخطوات الآتي:

أدخل على موقع مسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

اختر الخدمات الإلكترونيّة.

النقر على حجز الخدمات.

اضغط خدمة طلب حجز.

أضف عدد الحجاج والمدينة.

اختر برنامج كاف للحج.

أضف بيانات الحجاج والمعلومات المطلوبة.

أضف رقم الهوية للحجاج وتواريخ الميلاد.

الضغط على تسجيل الطلب.

تظهر الرسوم الواجب دفعها.

ادفع عبر قنوات السداد المتاحة.

يصدر بعد ذلك تصريح الحج بعد دفع الفاتورة.

جدير بالذكر أن بذلك يكون قد اتضح كل مايخص التسجيل في حملة الكاف للحج 2021/1442 والشروط المطلوبة ونتابع معهم إجراءات الحج.