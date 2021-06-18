نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1442 عبر رابط قياس وتوكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة التقويم والتدريب عن ظهور نتائج الاختبار التحصيلي الدراسي 1442 الفترة الأولى عبر قياس برقم الهوية ومن خلال تطبيق توكلنا، وأوضح المركز الوطني للقياس عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه سوف يتم إرسال نتائج الطلاب والطالبات ممن أدوا الاختبارات عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل واحد وواحدة، ويعد اختبار التحصيل هو إحدى الاختبارات التي يخضع إليها طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية نظراً لأهميتها في قياس عدة أمور للطالب مثل الاستيعاب في عدة تخصصات داخل دراسته تشمل النظرية والعلمية، بهدف تحديد مستوى كل طالب وطالبة عند الدخول للكليات والجامعات ثم التوظيف، فيما يكون محدد من هم الكوادر المميزة من تلك الاختبارات التي يتم إجراؤها.

لماذا يجرى اختبار التحصيل الدراسي قياس

كما ذكرنا أن له أهمية كبير في قياس استيعاب الطلاب من ناحية الفهم وقوة الملاحظة والاستنتاج والاستدلال..، بالإضافة إلى تحديد المستوى العلمي والنظري في التخصصات يتم ذلك من خلال مجموعة أسئلة بواقع 50 % من الثالث الثانوي، 30 % من الصف الثاني و 20 من مقررات الصف الأول، مدة الاختبار ساعتان تشمل خمسة أقسام بحيث يكون كل قسم لكل سنة مخصص له 25 دقيقة ليستطيع الطالب فيها الإجابة على جميع الأسئلة المجمعة من السنوات الثلاثة للثانوية العامة.

الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1442 عبر قياس

أعلن المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التحصيلي من خلاله أو عبر تطبيق توكلنا أيضاً لمزيد من السهولة في الحصول على النتائج وعدم تعطل الموقع من شدة عمليات البحث فيكون هناك ضغط شديد، ومع فعل هذا التوزيع لا يكون هناك أي مشاكل إن شاء الله، للاستعلام بالخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع قياس برقم الهوية.

حدد من القائمة الرئيسية (النتائج).

ثم تحديد نوع الاختبار.

بعدها الضغط على كلمة بحث.

نتائج الاختبار التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

أتاح قياس الاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي 1442 عبر تطبيق توكلنا من خلال

تسجيل الدخول تطبيق توكلنا.

ثم القائمة الرئيسية ومن ثم رصد النتيجة من هيئة التقويم والتدريب.

سوف يفتح لك النظام نافذة بها نوع الاختبار عليك تحديده ثم ظهور النتيجة.

أفاد نظام توكلنا لجميع الطلاب والطالبات ان النتيجة سوف تختفي بعد معرفتها مباشرة والضغط على كلمة موافق، فيما أكد قياس أن النتائج سوف ترسل عبر البريد الإلكتروني لكل طالب وطالبة..موفقين جميعاً.