نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التحصيلي 1442-1443 الفترة الأولى عبر موقع قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التحصيلي 1442، تم الإعلان من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى 1442هـ وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس “قياس” وكذلك سوف تعلن النتيجة عبر تطبيق توكلنا، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية خلال فترة قصيرة. وسوف نوافيكم بكل التفاصيل عبر موقع ثقفني وكذلك سوف نعرض لكم رابط قياس للاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442هـ.

صباح يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021 تم الإعلان عن نتائج اختبارات التحصيلي الفترة الأولى 1442. ويتمكن جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عنها عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس وكذلك تطبيق توكلنا.

نتائج التحصيلي 1442 الفترة الأولى

يعد اختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي يؤديها الطلاب والطالبات للتقديم للجامعات وهي الفيصل في اختيار الجامعة. ويقيس هذا الاختبار مدى استيعاب الطالب على كل ما درسه خلال خطة التعليم الثانوي. وقت أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج الطلاب برقم الهوية المرحلة الأولى. وأكدت أن إعلان نتائج المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة ونسعي جاهدين بكل معرفة عند الإعلان عن المرحلة الثانية سوف نوافيكم عبر هذا المقال.

إعلان النتائج إلكترونياً عبر توكلنا

يعد تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات الرسمية في المملكة، حيث تعاون مكتب تقييم التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA. للسماح بالاطلاع على نتائج الإصدار الأول لعام 1442 من خلال موقع تطبيق توكلنا للهواتف الذكية. حيث يمكن للطلاب تثبيت تطبيق Tawakkalna من Android أو iPhone.

ثم تشغيله والتسجيل في التطبيق لأولئك الطلاب الذين لديهم حسابات في أبشر. وإذا لم يكن لدى الطالب حساب في أبشر، فيمكن تمرير أحد أرقام الهاتف المحمول عبر الحقل على موقع أبشر ويحدد تطبيق توكلنا رقم الهاتف للتعرف على المعلومات المسجلة في أبشر.

نتائج التحصيلي 1442 عبر موقع قياس

من خلال تسجيل الدخول إلي موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس يتثني لجميع الطلاب والطالبات في المملكة استخراج نتائج التحصيلي 1442 من خلال اتباع عدة خطوات ومن أهمها التالية :