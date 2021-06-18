نتائج اختبار التحصيلي عن طريق قياس وتوكلنا 1442

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عمر شويل - جدة ننشر لكم طريقة معرفة نتائج اختيار التحصيلي للفترة الأولى عن طريق المركز الوطني للقياس وتطبيق توكلنا، كان مركز قياس قد أعلن أن نتائج اختبار التحصيلي الدراسي للفترة الأولى سيتم إرسال النتائج لكل الطلاب من خلال البريد الإلكتروني المسجل في النظام ويتم عرض النتائج لكل الطلاب.

رابط نتائج التحصيلي في الفترة الأولى عن طريق قياس

يمكن الحصول على نتائج التحصيلي في الفترة الأولى من حساب المستفيد أو من خلال عدة خطوات بسيطة وأهمها.

القيام بتحميل تطبيق توكلنا

القيام بالتسجيل في تطبيق توكلنا

القيام بعمل تسجيل الدخول في التطبيق، وتظهر النتيجة لكل الطلاب بعد الدخول على التطبيق من خلال إشعار.

يعتبر اختبار التحصيلي من الإختبارات المهمة لكل الطلاب والتي تظهر نتائجه عبر تطبيق توكلنا، خاصة وأن تلك الإختبارات تقيس مدى استيعاب الطلاب لكل مادرسوه في السنوات الثلاث في الثانوية العامة وخاصة في تخصصات نظرية وعلمية.

يذكر أن أسئلة اختبار التحصيلي يتم توزيعها على السنوات الثلاث، بواقة 20 في المائة للصف الأول الثانوي و30 في المائة للصف الثاني الثانوي و50 في المائة لمقررات الصف الثالث الثانوي، وتبلغ مدة اختبار التحصيلي ساعتين ويتم تقسيمهم إلى خمسة أقسام، وتبلغ مدة امتحان كل قسم حوالي 25 دقيقة.

طريقة الحصول على نتائج التحصيلي من خلال توكلنا

يمكن الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي من خلال تطبيق توكلنا من خلال تسجيل الدخول والانتقال للشاشة الرئيسية، وتظهر النتيجة على هيئة إشعار، حيث يتم توضيح نوع الاختبار ونتيجة الطالب، يذكر أن مركز قياس قد أكد من خلال “تويتر” أنه يتيح نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى من خلال حساب المستفيد، ويتم إرسال النتائج للطلاب المسجلة في النظام بشكل سهل ويسير.

يعنى مركز قياس بعرض نتائج اختبارات الطلاب في التحصيلي والقدرات وهي التي تساعد في دخول الجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، وتحظى اختبارات التحصيلي والقدرات على اهتمام كبير من جانب كل الطلاب.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا للحصول على الخدمات الأخرى

يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا من خلال مجموعة من الخطوات.

تحميل التطبيق

تسجيل مستحخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة

سيصل رمز التحقق على الجوال المسجل في أبشر لتفعيل الحساب

القيام بتحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق والإجابة على الأسئلة.

القيام بتحديد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان الإقامة سواء العائلة أو العمال.

من أهم خدمات تطبيق توكلنا خدمة العنوان الوطني والجواز الصحي والمحفظة الرقمية والهوية الرقمية وعرض المخالفات العامة والعنوان الوطني وتصاريح اعتمرنا وعرض مواعيد الأحوال المدنية والجوازات