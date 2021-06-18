نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وزارة الحرس الوطني لنتائج المرشحين واستكمال إجراءات الكشف الطبي لوظائف التشغيل ولصيانة في المقال التالي
رابط وزارة الحرس الوطني للتعرف على نتائج وأسماء المرشحين، على وظائف التشغيل والصيانة 1442 والتي تم الإعلان عن التقديم لها في 9/7/1442، وقد دعت الوزارة المقبولين على الوظائف المطلوبة، الدخول على الرابط الإلكتروني والاستعلام عن استكمال إجراءات الكشف الطبي، هذا وتُتيح الوزارة الكشف الطبي للمقبولين، في أي من المستشفيات التابعة لها في مدن “الرياض، الدمام، جدة”، حيث تهتم الوزارة بتقديم خدماتها والتسهيل على المتقدمين، دون الحاجة للتنقل لأماكن ترهق المواطن المتقدم على وظائف لديها، وكذالك تُعلن نتائجها من خلال رابط إلكتروني رسمي ، ضمن خطة المملكة للتحول الرقمي في مختلف خدماتها.
رابط الاستعلام عن نتائج وظائف التشغيل والصيانة 1442
- الدخول على الموقع الإلكتروني “sang.gov.sa“.
- الضغط على المرشحين pdf.
طريقة التواصل لتحديد مكان الكشف الطبي في خلال 3 أيام
- من خلال البريد الإلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني.
- الاتصال على 0112525300 – تحويله 23415 – 23379.
وزارة الحرس الوطني
هي واحدة من القطاعات العسكرية الهامة، تتبع مجلس الوزراء السعودي ومسئولة عن شؤون الأمن والدفاع الوطني، يتبعها عدة إدارات ووحدات أهمها “كلية الملك خالد العسكرية، إدارة الشؤون الصحية، تقنية وأمن المعلومات، العلاقات والمراسم، مكافحة المخدرات، الشرطة العسكرية، الإمداد والتموين، الإدارة العامة للأفواج، وغيرها”.
وظائف وزارة الحرس الوطني 1442
كانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، على بند التشغيل والصيانة من حملة الشهادة الابتدائية أو الدبلوم أو البكالوريوس، على أن يتم التقديم خلال المواعيد التي حددتها الوزارة، مع ضرورة توافر الشروط العامة للقبول في الجهات العسكرية.
شروط واجب توافرها في المتقدمين لوظائف التشغيل والصيانة
- أن يكون سعودي الجنسية.
- لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عاماً.
- يكون حسن السيرة والسمعة وليس محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون لائق طبياً.
- أن يلتزم بممارسة مهام وظيفته فعلياً.
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