نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الحج والعمرة على رابط وزارة الجح والعمرة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
في ظل انتشار وباء كورونا المستجد وبدأ موسم الحج لعام 2021 قررت المملكة العربية السعودية تقلل عدد زوار بيت الله الحرام من أجل الحفاظ والتقليل من نسبة تفشي الوباء، وعلى هذا الأمر أعلنت بصورة رسمية أن عدد الحجاج لهذا العام سيكون 60000 حاج وحاجة وهذا العدد مقصور على المواطنين الأصلين للمملكة والأفراد المقيمين فيها كما أنها طرحت ايضا موقع الكتروني للحجز وعلى اساسة بدأ الجميع بالبحث عن طريقة التسجيل في الحج والعمرة.
التسجيل في الحج والعمرة
من ضمن الخطط الأمنية التي قامت بها المملكة العربية السعودية للحفاظ على صحة المواطنين وحج البيت لهذا العام هو طرح رابط إلكتروني يمكن الحجاج من الحجز وهم في منازلهم بعيدًا عن التجمعات التي تزيد من نسبة تواجد الوباء، كما أن وزارة الحج والعمره أعلنت عن الخطوات الصحيحة لعملية الحجز واشارت أيضا بأن مدة الحجز 10 أيام فقط بداية من يوم الأحد الموافق10 من ذو القعدة إلى يوم الأربعاء الموافق 13 من ذو القعدة.
خطوات التسجيل على رابط وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية
هذا العنوان شغل محركات البحث منذ اللحظات الأولي التي تم فيها الإعلان عن رابط التسجيل فالجميع يريدون أن يكونوا من ضمن العدد الذي حدد لزوار بيت الله الحرام، فتابعوا معنا فيما يلي حديثان عن الطريقة الرسمية للتسجيل والحجز على الموقع وزارة الحج والعمرة
- في البداية عليك الدخول على موقع وزارة الحج.
- الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالحج.
- الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية للحج.
- قم باختيار وتحديد برنامج الحج الملائم لكِ.
- ثم قم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك مع ضرورة التأكد من صحتها.
- قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل.
- عند الموافقة على الطلب قم بالذهاب الى الموقع الخاص بالدفع وقم بتسديد المبلغ.
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