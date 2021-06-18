التقديم الآن أسرع تمويل بدون تحويل الراتب بالتقسيط المرن والميسر لدى منصة سلفة

يتم التقديم الآن على أسرع تمويل شخصي نقدي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري من خلال منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بالتقسيط المرن والميسر لفترة زمنية تحددها المنصة على حسب الدخل الشهري للعميل السعودي حيث لا يمكن قبول التقديم على تمويل منصة سلفة الإ بعد أثبات الدخل الثابت الذي يجب أن لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي ولكن بعد تطبيق الشروط المطلوبة يمكن الحصول على التمويل بموافقة سريعة وفورية عبر المنصة داخل أراضي السعودية ويسمح الآن بالحصول عليه عبر الإنترنت عبر رابط التقديم على تمويل شخصي سريع بدون تعريف المرتب أو تحويل مختصر الراتب عبر منصة سلفة المصرحة من البنك المركزي السعودي.

الشروط الواجبة للموافقة على تمويل منصة سلفة السعودي

يحتاج أي تمويل في المملكة العربية السعودية إلى توفير كافة الشروط والضوابط الواجبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي السريع لدى منصة سلفة السعودي وسوف نقوم عبر مقاله اليوم بتوضيح كافة الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة يطلب دخل ثابت لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للموافقة السريعة على مبلغ التمويل المطلوب بحد أقصى خمسة آلاف ريال سعودي عند الطلب.

التمويل أيضاً يحتاج فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص قبل التقديم الإلكتروني لدى منصة سلفة.

كذلك يحتاج تمويل منصة سلفة السعودي فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي.

يبدأ التقديم الإلكتروني إذا كان عمر العميل المتقدم 18 عاماً ويصل إلى 60 عاماً عبر موقع منصة سلفة في السعودية.

أهم المزايا التي يوفرها تمويل منصة سلفة السعودي