رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442 ” الفقرة الأولى ” المركز القياس الوطني qiyas.sa

رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442 حيث كان المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، كان قد أعلن عن نتائج التحصيلي وذلك بالنسبة للفترة الأولى والاختبار التحصيلي قد تم اعتمادها حتي يتم الموافقة علي قبول الطالب في الجامعة وهي عبارة عن إختبارات خاصة بالمواد العلمية والهدف منها قياس معلومات الطالب عن المواد التي درسها في السنوات السابقة سواء في الفيزياء أو الاحياء أو الكيمياء وهناك اختبار تحصيلي أيضا للمواد النظرية، وتقوم بتنظيم هذه الاختبارات هيئة التقويم والمركز الوطني للقياس والتقويم.

رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442

كان مركز قياس قد أعلن نتائج الاختبارات الخميس 17 يونيو بعد أن تم الإنتهاء تماماً من عمليات التصحيح والتدقيق لاختبار التحصيل الدراسي 1442، حيث يتم التصحيح الكترونياً في مقر هيئة التقويم بمدينة الرياض، والدرجة الكلية للاختبار التحصيلي 100 درجة، وهذا الاختبار يعتبر شرط أساسي في السعودية للقبول بالمعاهد والجامعات.

يُعلن عن نتائج التحصيلي 1442 ونتائج القدرات 1442 ويُمكن استعلام المتقدمين عنها ومعرفة العلامات المحصلة بأكثر من طريقة

طريقة الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي 1442

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1442 وذلك عبر الخطوات التالية التي يجب أن يقوم الطالب بتنفيذها