نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442 ” الفقرة الأولى ” المركز القياس الوطني qiyas.sa في المقال التالي
رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442 حيث كان المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، كان قد أعلن عن نتائج التحصيلي وذلك بالنسبة للفترة الأولى والاختبار التحصيلي قد تم اعتمادها حتي يتم الموافقة علي قبول الطالب في الجامعة وهي عبارة عن إختبارات خاصة بالمواد العلمية والهدف منها قياس معلومات الطالب عن المواد التي درسها في السنوات السابقة سواء في الفيزياء أو الاحياء أو الكيمياء وهناك اختبار تحصيلي أيضا للمواد النظرية، وتقوم بتنظيم هذه الاختبارات هيئة التقويم والمركز الوطني للقياس والتقويم.
رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442
كان مركز قياس قد أعلن نتائج الاختبارات الخميس 17 يونيو بعد أن تم الإنتهاء تماماً من عمليات التصحيح والتدقيق لاختبار التحصيل الدراسي 1442، حيث يتم التصحيح الكترونياً في مقر هيئة التقويم بمدينة الرياض، والدرجة الكلية للاختبار التحصيلي 100 درجة، وهذا الاختبار يعتبر شرط أساسي في السعودية للقبول بالمعاهد والجامعات.
يُعلن عن نتائج التحصيلي 1442 ونتائج القدرات 1442 ويُمكن استعلام المتقدمين عنها ومعرفة العلامات المحصلة بأكثر من طريقة
طريقة الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي 1442
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1442 وذلك عبر الخطوات التالية التي يجب أن يقوم الطالب بتنفيذها
- يقوم الطلاب الذين تقدموا في اختبار التحصيلي بدخول مركز قياس النتائج الرسمي.
- بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة بيانات تسجيل الدخول المطلوبة وهي رقم السجل المدني وكلمة المرور.
- يقوم باختيار النتائج.
- ثم يحدد الطالب في اختياره اختبار التحصيلي.
- بعد ذلك سيقوم بالضغط علي كلمة بحث حيث ستظهر أمامه النتائج الكاملة للاختبار التحصيلي الذي كان طالب المرحلة الثانوية قد دخله ليتم اعتماده بعد ذلك لدخول الجامعة
من ناحية أخري فقد أتاح تطبيق توكلنا خدمة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عن طريق اتباع نفس الخطوات.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1442 ” الفقرة الأولى ” المركز القياس الوطني qiyas.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.