نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قياس تحصيلي عبر تطبيق توكلنا والموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل ساعات قليلة أعلن المركز الوطني للقياس من خلال حسابه الرسمي، عن طريقة الاستعلام عن نتائج قياس تحصيلي، أو التحصيل الدراسي للفترة الأولى للعام الحالي 1442، وذلك بأكثر من طريقة، بحسب ما هو مناسب للأفراد، سواء من خلال الموقع الرسمي، للمركز الوطني للقياس أو عبر تطبيق توكلنا، إضافة إلى ذلك فقد أعن المركز الوطني للقياس أن النتائج سيتم إرسالها بالبريد الإلكتروني الخاص بالمسجلين في النظام.

وكان المركز الوطني للقياس شرح في وقت سابق ما هي أهمية اختبار قياس التحصيلي، وأفاد أن الاختبارات التحصيلي هي عبارة عن اختبارات لقياس مدى استيعاب الطلاب على ما تم دراسته من قبل الطالب على مدار الثلاث سنوات التي قضاها في مرحلة الثانوية العامة، سواء في التخصصات النظرية أو العملية، ويتم توزيع هذه الأسئلة بواقع 50 بالمائة لمقررات الصف الثالث الثانوي، وبواقع 30 بالمائة للصف الثاني الثانوي، وأخيرا للصف الأول الثانوي بواقع 20 بالمائة.

كذلك أوضخ المركز الوطني للقياس عبر الحساب الرسمي للمركز على موقع التدوينات المصغرة تويتر أن اختبار قياس التحصيلي مدته ساعتان فقط، ومقسم إلى 5 أقسام، بحيث يشمل كل قسم مدة 25 دقيقة.

استعلام نتائج قياس تحصيلي عبر تطبيق توكلنا

التسجيل في تطبيق توكلنا إن لم تكن مسجل من قبل.

تسجيل الدخول لـ توكلنا بكتابة البيانات المطلوبة.

فور الدخول للتطبيق ستظهر نتائج qiyas أو نتائج قياس تحصيلي الفترة الأولى على شكل إشعار جديد.

استعلام نتائج اختبارات قياس التحصيلي

كذلك أعلن المركز الوطني للقياس من خلال موقعه الرسمي، أنه تم إرسال نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى على البريد الإلكتروني المسجل لديهم، ويجرى العمل حالياً على نشره في ملف الطلاب الشخصي وتطبيق تولكنا.

على الجانب الآخر اشتكى عدد من المستخدمين في المملكة العربية السعودية بسبب وجود خلل تقني في تطبيق توكلنا ، ولم يوضح أي من المسؤولين عن أسباب الخلل، ولكن من خلال حسابهم الرسمي علقوا بأنه في حال وجود أي خطأ تقني يمكن التواصل معهم من خلال حساب المستفيدين على تويتر، عبر الرسائل الخاصة.