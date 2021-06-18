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عمر شويل - جدة نتائج الاختبار التحصيلي بالسعودية عبر تطبيق توكلنا ومنصة قياس 1442 ، زادت عمليات البحث من قِبل طلاب وطالبات الثانوية العامة، بعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة لعام 1442هـ، كونه شرطًا ضروريًّا، حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة واستكمال إجراءات التقديم للعام الدراسي الجديد 1442 / 1443هـ.

يُعد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات من أهم الإجراءات اللازمة التي تقيس قدرات الطلاب العلمية وقدرتهم على الفهم والإدراك وإدراك العلاقات المنطقية و الاستنتاج والقياس، من خلال عدة اختبارات تُقدم للطلاب والطالبات تقيس مدى تحصيلهم و فهمهم للمقررات الدراسية التي تم دراستها في المراحل التعليمية السابقة، حيث يتم الاعتماد على هذه الدرجات الخاصة بالاختبار التحصيلي بجانب الدرجات النهائية في الثانوية العامة.

نتائج الاختبار التحصيلي بالسعودية عبر تطبيق توكلنا ومنصة قياس 1442هـ

يُعد حالىًّا الشرط الأساسي للالتحاق بالجامعات السعودية ( المدنية أو العسكرية) داخل المملكة العربية السعودية هو تقييم الطلاب والطالبات وقياس مدى قدراتهم و إمكانياتهم من خلال اجتياز الاختبار التحصيلي للقبول بأفضل كليات الجامعات السعودية.

نتائج الاختبار التحصيلي

وفرت هيئة التقويم والتدريب عبر قيامها بالاعلان عن موعد نتائج الاختبار التحصيلي لطلاب وطالبات الثانوية العامة المرحلة الأولى، طريقتين للاستعلام عن نتيجة الاختبار التحصيلي، وذلك وفقًا لرؤية المملكة لعام2030، فمن الممكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق موقع قياس أو عن طريق تطبيق توكلنا الرسمي.

نتائج الاختبار التحصيلي عبر قياس 1442هـ

يستطيع الطلاب والطالبات بالمملكة الاستعلام عن نتيجة الاختبار الخاص بهم، عبر موقع قياس عن طريق عدة خطوات وهى كالآتي ذكره:

الدخول على رابط موقع قياس الالكتروني.

ادخال رقم السجل المدني.

كتابة كلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الذهاب إلى أيقونة النتائج، وإدخال نوع الاختبار التحصيلي ( الفترة الأولى ).

النقر لمعرفة النتيجة.

واعلان المركز الوطني قياس أن النتيجة سوف يتم إرسالها أيضًا عبر البريد الإلكتروني الخاص بحساب الطالب فور ظهورها و الأعلان عنها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار عن طريق تطبيق توكلنا

يمكنك الحصول على نتيجة الاختبار عبر تطبيق توكلنا، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

تنزيل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول.

على الهاتف المحمول. تسجيل مستخدم جديد، في حالة عدم وجود حساب، و ادخال كافة البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

وفي حالة وجود حساب الدخول على التطبيق والضغط على رصد النتيجة من هيئة التقويم والتدريب.

تحديد نوع الاختبار، ثم ظهور النتيجة مع اختفائها مباشرة عقب الاستعلام عنها والنثر على أيقونة موافق.

ومن الجدير بالذكر أن أهمية الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات تكمن في معرفة نقاط القوة والضعف لديهم، وقياس مدى قدراتهم و إمكانياتهم من خلال دراستهم السابقة، مع تقويم البرامج التعليمية وطرق التدريس الحديثة المتبعة من قِبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة وتقييم الطلاب قبل التحاقهم بالمرحلة الجامعية.