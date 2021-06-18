تقسيط ايفون 12 من stc بسعر الكاش تعرف على أنظمة السداد في stc

تقسيط جوال من stc، طريقة شراء جوال بالتقسيط من STC هو سؤال يطرحه الكثيرون ممن لديهم رغبة في الحصول على هاتف جديد بإمكانيات ومزايا عصرية، ويقف أمر سداد السعر كاملا كعقبة في طريقه، نحن نقدم لك الحل في هذا المقال ونجيب لك عن تساؤل شروط شراء جوال بالتقسيط من STC.

شروط شراء جوال وأنظمة السداد في stc

تعد شركة stc السعودية للإتصالات أحد أكبر الشركات داخل المملكة وهي رسميا أول شركة للإتصالات تم إنشاؤها هناك ،وتمتاز بأنها تقدم خدمات الهاتف الجوال والخدمات الخاصة بالتليفون الثابت وأيضا الإنترنت ثم اتسع نشاط الشركة ليشمل بعض دول المنطقة منها دول عربية كالإمارات والكويت ودول غير عربية مثل إندونيسيا والهند.

وتحرص الشركة دوما على تقديم أفضل ما لديها للعملاء من عروض و خدمات وتسهيلات رائعة ويعد خدمة التقسيط عند شراء الهاتف الجوال أحد أهم التسهيلات التي تقدمها للعملاء.

وتضع stc عدة شروط على العميل تنفيذها عند الإقدام على شراء هاتفه الجوال بالتقسيط من خلالها وهذه الشروط هي:

أن يقدم العميل ضمان يفيد أنه سوف يقوم بالسداد على هيئة أقساط فى المواعيد التى تحددها الشركة لذلك.

تحمل الشركة العميل بعض التبعات المالية في حالة اللجوء لفسخ العقد أو عند إلغاء الخدمة.

الموافقة على الشروط التي تخص تقديم الخدمة.

يقوم العميل بتسجيل بياناته كاملة والمعلومات الخاصة به لدى خدمة العملاء.

تقوم stc بإضافة مبلغ محدد على السعر الأصلي للجوال وذلك مقابل تقديمها لخدمات التقسيط وبالطبع يختلف هذا المبلغ حسب نوع وسعر الهاتف.

أنظمة تقسيط الأجهزة الذكية والجوال من stc

توفر شركة stc عدد متنوع من أنظمة الشراء فى حالة التقسيط ألا وهي