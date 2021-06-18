عروض شركة زين 5g إنترنت بلا حدود مع راوتر مجاناً zain ksa

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جاءت شركة “زين السعودية” في صدارة نتائج تقرير هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “مقياس”، وهذا على مستوى خِدْمَات الجيل الخامس (5G) خلال الربع الأول من عام 2021، وانعكست هذه النتائج علي الشركة في خِدْمَات الجيل الـ5 (5G)، حيث تصدّرت كل نتائج التقرير عن تلك الفئة، بدءاً من عرَض خِدْمَات ذاك الجيل على مستوى المحافظات وذلك للربع الثاني على التوالي، الذي شمل 43 محافظة، وتصدرها أيضاً، في متوسط سرعات التحميل للجيل الـ5 المتنقل.
زين 5g
وحافظت شركة زين على صدارتها في أصدر خِدْمَات الجيل الخامس (5G) في 12 من أصل 13 منطقة إدارية تفاصيل الباقة :
- هذه الباقة ضمن خدمات FWA، لذلك لا يمكن استخدام هذه الخدمة بشكل متنقل.
إنترنت لا محدود.
- جهاز راوتر مجاني + مقوي WiFi عند توقيع عقد التزام لمدة ٢٤ شهر.
- مع تقديم اشتراك في OSN مجاني مدى الحياة.
- والحصول علي اشتراك GeForce Now مجاني مدى الحياة.
- سرعتها تصل إلى ٢٠٠ .Mbps
- الحد الأدنى للسرعة ١٠٠ .Mbps
شروط الباقة:
- أن تكون الشريحة على راوتر العميل.
- يتم تقديم السرعة المحددة في الاحداثيات المحددة مسباقاً بواسطة العميل في عقد الخدمة في التزام من الشركة بذلك.
- يمكن إتمام إلغاء الخدمة خلال ٥ أيام عمل دون أن يترتب على العميل أي التزامات.
- يمكن للعميل زيارة الفرع ليتمكن من فسخ التعاقد في حال احتاج إلى تبديل الجهاز.
- لا يمكن طلب ترقية أو تخفيض للباقة أكثر من مرة في الدورة الفوترية الواحدة.
- في حالة عدم التزام العميل بعقد الالتزام فإنه دفع الغرامة المترتبة على فسخ عقد الالتزام وهي كالتالي:
- يتم احتساب الغرامة علي النحو التالي = سعر الجهاز / عدد أشهر الالتزام X عدد الأشهر المتبقية من الالتزام.
- مثال: سعر الجهاز: ٢٣٠٠ – عقد الالتزام: أربع وعشرون شهر – الأشهر المتبقية من الالتزام: ١٢ شهر، ٢٣٠٠ ريال /(٢٤ شهر X ١٢ شهر) = ١١٥٠ ريال
حالات فسخ التعاقد:
- فصل الخط مطلقاً بسبب عدم سداد الفاتورة.
- نقل ملكية الرَّقَم.
- التحويل لباقة تبلغ رسومها الشهرية أقل من الرسوم الخاصة بالباقة التي حصل عليها العميل عند توقيع العقد.
- تحويل الرَّقَم من مفوتر إلى مسبق دفع.
- فصل الخط بناءاً على طلب العميل.
- التماس إيقاف الخط مؤقتاً.
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