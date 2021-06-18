نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة للسفر بالنسبة للسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دخول دولة الكويت بالنسبة للمواطنين السعوديين, يتساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية علي إجراءات دخول دولة الكويت الشقيقة, وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا واتخاذ معظم دول العالم بعض من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلي تقليل أعداد الإصابة والوفاة بهذا المرض, لذا وضعت دولة الكويت عدد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها أي شخص يرغب في دخول الكويت, حيث أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن منع دخول الركاب غير الكويتيين حتي يتم الإعلان عن قرار آخر في وقت لاحق, كما لابد علي المسافرين أن يتم عمل تحليل pcr في مدة زمنية لا تتعدي ثلاث أيام حتي يتمكن الشخص من دخول الكويت, لذا الشروط التي أعلنتها دولة الكويت للسعوديين الذين يرغبون في دخول الكويت.

شروط دخول المواطنين السعوديين لدولة الكويت

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه حتي يتمكن المواطنين السعوديين من الدخول والخروج من والي المملكة العربية السعودية أو السفر لدول الخليج العربي لابد من توافر به عدد من الشروط أبرزها.

– لابد أن يكون الشخص الذي يرغب في السفر من والي السعودية من الأشخاص الذين قاموا بأخذ لقاح كورونا في الجرعتين, أو الأشخاص الذين حصلوا علي الجرعة الأولي من اللقاح بشرط مرور أربعة عشر يوماً علي أخذ هذه الجرعة.

– الأشخاص الذين تمت إصابتهم بفيروس كورونا وتمت عملية شفائهم بشرط أن يكون هذا الشفاء قد مر عليه ستة أشهر.

– الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً, ولكن يشترط عليهم أن يقوموا بتقديم تأمين موثق من البنك المركزي السعودي تفيد بتغطية مخاطر إصابة هؤلاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً من فيروس كورونا في الدول التي سوف يسافرون إليها خارج المملكة.