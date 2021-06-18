شروط استخراج رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية

شروط الحصول علي رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية, كشفت وزارة العدل عن الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول علي رخصة المحاماة داخل المملكة العربية السعودية, وتتميز المحاماة أنها من أهم المهن التي يرغب الكثير من الطلاب والطالبات الالتحاق بالكلية الخاصة بها, حيث يمكن الآن التقدم علي طلب للحصول علي رخصة محامي متدرب أو رخصة محاماة لمزاولة المهنة.

شروط الحصول علي رخصة محامي متدرب في المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون الشخص الذي يريد الحصول علي رخصة محامي متدرب خريج كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس أو تخصص أنظمة من أحدي جامعات السعودية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم قد مر عليه في ممارسة مهنة المحاماة له خمس سنوات علي الأقل.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لديه الوقت طوال فترة التدريب علي الحصول علي الرخصة.

كما يجب أن يكون هذا الشخص حسن السير والسلوك.

لا يستطيع الشخص الذي حكم عليه بحكم قضائي أو حد بسبب ارتكابه جرائم مخالفة للشرع والشرف والأمانة.

لابد إذا حكم عليه في قضية ما أن يمر علي هذا الحكم خمس سنوات علي الأقل.

شروط الحصول علي رخصة المحاماة في السعودية

عندما يريد شخص أن يقوم بالحصول علي رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية لابد أن تتوافر به عدد من الشروط التي أعلنتها وزارة العدل السعودية.