نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
شروط الحصول علي رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية, كشفت وزارة العدل عن الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول علي رخصة المحاماة داخل المملكة العربية السعودية, وتتميز المحاماة أنها من أهم المهن التي يرغب الكثير من الطلاب والطالبات الالتحاق بالكلية الخاصة بها, حيث يمكن الآن التقدم علي طلب للحصول علي رخصة محامي متدرب أو رخصة محاماة لمزاولة المهنة.
شروط الحصول علي رخصة محامي متدرب في المملكة العربية السعودية
- يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
- لابد أن يكون الشخص الذي يريد الحصول علي رخصة محامي متدرب خريج كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس أو تخصص أنظمة من أحدي جامعات السعودية.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم قد مر عليه في ممارسة مهنة المحاماة له خمس سنوات علي الأقل.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم لديه الوقت طوال فترة التدريب علي الحصول علي الرخصة.
- كما يجب أن يكون هذا الشخص حسن السير والسلوك.
- لا يستطيع الشخص الذي حكم عليه بحكم قضائي أو حد بسبب ارتكابه جرائم مخالفة للشرع والشرف والأمانة.
- لابد إذا حكم عليه في قضية ما أن يمر علي هذا الحكم خمس سنوات علي الأقل.
شروط الحصول علي رخصة المحاماة في السعودية
عندما يريد شخص أن يقوم بالحصول علي رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية لابد أن تتوافر به عدد من الشروط التي أعلنتها وزارة العدل السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول علي الرخصة سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون لديه خبرة في مزاولة مهنة المحاماة علي أقل ثلاث سنوات وذلك بعد حصوله علي مؤهل البكالوريوس.
- إذا كان الشخص المتقدم حاصل علي درجة الماجستير لابد أن يكون لديه خبره علي الأقل في مجال المحاماة سنة علي الأقل.
- الحاصلين علي شهادة الدكتوراه في هذا التخصص يتم إعفاءه من شرط مرور ثلاث سنوات عمل بهذه المهنة.
- يجب أن يكون المتقدم لديه حسن سير وسلوك.
- أن لا يكون عليه أي أحكام أو عقوبات بسبب مخالفات خاصة بالشرف أو الأمانة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط استخراج رخصة المحاماة في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.