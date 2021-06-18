وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي وملحقاتها و الصادرة بتاريخ 28 – 6 -1437 هـ بقرار وزاري رقم 1982 وما طرأ عليها من تعديلات من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي ، فإن المادة السادسة من اللائحة تختص بساعات العمل والراحات من المادة السادسة بلائحة تنفيذ نظام العمل السعودي ، بالاضافة لقواعد التأديب والتشغيل الإضافي ، وقواعد الصحة والسلامة المهنية ، و العطلات الرسمية ، وإصابات العمل والتعويضات الخاصة بها ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض منطوق المادة السادسة وما يسري من أحكام تختص بها ، والمادة السابعة الملحقة بها وما يسري من أحكام عنها أيضاً بالإضافة لأحكام المادتين الثانية عشر والثالثة عشر من لائحة تنظيم العمل بالمملكة ، والمواد 62 و 63 من قانون التأمينات الاجتماعية تنظم حقوق العمال.

ساعات العمل والراحات من المادة السادسة بلائحة تنفيذ نظام العمل السعودي

تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها علي : أنه تسري علي العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، والتشغيل الإضافي ، والعطلات الرسمية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير ، والبنود التنفيذية كالآتي :

إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوماً ، تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلي عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسمي تأشيرة العمل التي قدم بها العامل، وذلك إذا كان وافداً ، وكذلك ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها. تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي والموسمي ، والمؤقت.

استثناءات تطبيق اللائحة

وفق ما هو وارد بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية من نظام العمل علي موقع وزارة الموارد البشرية ، فإنه يستثني من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :

أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد علي شهرين.

ويقوم الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة بإصدار لائحة أو أكثر للفئات الواردة بالفقرات عاليه عدا فئة لاعبي الأندية ، وذلك فيما يخص الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخري ذات الصلة بكل فئة ، ويقصد بالعمالة الزراعية والرعاة الخاصين ومن في حكمهم : كل العمالة التي تعمل لدي الأفراد في منازلهم أو مزارعهم الخاصة أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشآت، ويمكن لأصاحب العمل والعمالة الاطلاع علي المادة 55 فيما يخص قانون التعويضات لدي التأمينات الاجتماعية بالمملكة.